LinkedIn vuole usare i tuo dati per addestrare l'AI, come bloccare la funzione

In Sintesi

Dal 3 novembre 2025, LinkedIn avvierà la condivisione automatica dei dati degli utenti con Microsoft per addestrare l’intelligenza artificiale e pubblicità mirata.

Questa politica, che richiede agli utenti di agire manualmente per disattivarla e ha già sollevato dubbi sulla conformità con il GDPR.

A partire dal 3 novembre 2025, LinkedIn implementerà dei cambiamenti significativi ai suoi termini di utilizzo. Queste revisioni permetteranno alla piattaforma di utilizzare e condividere i dati degli utenti con Microsoft per due motivi: l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa e la personalizzazione degli annunci pubblicitari.

Stando alle prime informazioni condivise, l’utilizzo dei dati per l’addestramento dell’IA ha lo scopo di aiutare lo sviluppo funzionalità utili a ottimizzare i processi di reclutamento, rendendo più semplice per i responsabili delle risorse umane individuare i candidati idonei. I dati che saranno usati per questo scopo sono i profili pubblici degli utenti e i contenuti da loro condivisi, escludendo, ovviamente, i messaggi privati.

La nuova strategia di LinkedIn

Questa nuova decisione da parte di LinkedIn ha sollevato diversi dubbi, che riguardano principalmente l’abilitazione di default della condivisione dei dati per l’addestramento dell’IA. Anche se gli utenti possono disattivarla manualmente, questo approccio noto come “opt-out” va comunque in contrasto con il principio del consenso esplicito, uno dei pilastri fondamentali del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea.

Da parte sua LinkedIn sostiene di essere pienamente conforme al GDPR, offrendo un’opzione per disabilitare la funzionalità; tuttavia gli esperti di privacy sottolineano delle incongruenze come la mancanza di trasparenza e il fatto che la disattivazione di tale sistema spetti sull’utente che potrebbe non essere a conoscenza di queste modifiche e, di conseguenza, essere incluso automaticamente nel programma di condivisione.

Oltre a questo, le modifiche del 3 novembre 2025 includono anche un ampliamento della condivisione di dati tra LinkedIn e Microsoft per scopi pubblicitari. Questo trasferimento di dati non è una novità assoluta, ma da novembre verrà intensificato in modo da consentire ai prodotti Microsoft di mostrare annunci più pertinenti e personalizzati agli utenti, basati sulle loro attività e sui loro profili LinkedIn.

Da ciò che sappiamo i dati condivisi includeranno:

informazioni sul profilo LinkedIn

dati relativi all’attività sul feed

dati sull’interazione con gli annunci pubblicitari

Come disattivare la condivisione dei dati personali su LinkedIn

Per gli utenti che vogliono impedire che LinkedIn condivida i propri dati personali con Microsoft è importante ricordare che bisogna agire proattivamente prima della scadenza del 3 novembre 2025.

Per disattivare la condivisione, quindi, bisogna andare sul proprio profilo LinkedIn e fare clic sotto l’icona con il proprio nome in alto a desta.

E spostarsi nella scheda Impostazioni e privacy.

Qui bisogna scorrere fino alla sezione Privacy dei dati e, dopo aver individuato l’opzione Dati per migliorare l’IA generativa, disattivarla.

Importante ricordare che questa azione previene solo l’utilizzo dei dati per l’addestramento dei futuri modelli di IA e non ha effetto retroattivo sui dati già impiegati per la formazione di modelli esistenti. Si consiglia, dunque, di esaminare e aggiornare le proprie impostazioni sulla privacy prima della data indicata per mantenere il pieno controllo sui propri dati personali.