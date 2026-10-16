Come l'IA rischia di mettere in pericolo il tuo conto corrente
L'intelligenza artificiale aiuta le banche contro le frodi, ma presenta anche diversi rischi, soprattutto per chi ha un conto corrente.
Da tempo l’intelligenza artificiale trova impiego nel mondo bancario in un’enorme pletora di attività: dal fornire assistenza ai correntisti, all’esaminare grandi moli di dati, fino a scovare possibili frodi in atto.
Questo però non significa che sia del tutto innocua, soprattutto per quanto riguarda il proprio conto corrente. Ci sono casi in cui anzi l’IA può mettere in pericolo le tue finanze personali.
- L'IA può bloccare il tuo conto corrente: ecco come
- Il rischio del prompt injection per i sistemi IA
- Chatbot e agenti vittime di attacco hacker
- Cosa fare per impedire all'IA di mettere in pericolo il conto corrente
L’IA può bloccare il tuo conto corrente: ecco come
Sul lato più semplicemente customer, l’intelligenza artificiale potrebbe temporaneamente bloccare l’accesso al tuo conto corrente per via di una presunta intrusione.
Le banche sfruttano da tempo le potenzialità degli agenti IA per analizzare le segnalazioni dei programmi di monitoraggio, mettere in evidenza quelle urgenti e, se dispone delle necessarie autorizzazioni, avviare autonomamente una procedura di riposta.
Ma cosa accadrebbe se un agente interpretasse male i dati o compisse un’azione del tutto inattesa? Semplice: se scambia un’attività legittima per una minaccia, il supervisore di turno si sentirà obbligato a bloccare subito il servizio, qualora non abbia il tempo per analizzare preventivamente l’avviso dell’IA.
Il rischio del prompt injection per i sistemi IA
Altro rischio per l’intelligenza artificiale è quello di subire un attacco di prompt injection, che spinge un programma a comportarsi in modo completamente diverso rispetto a quanto previsto dai suoi sviluppatori.
Il funzionamento è semplice: un malintenzionato nasconde dentro un documento delle istruzioni formulate in modo da essere lette dai sistemi come comandi del tutto legittimi.
Se un hacker riuscisse a far leggere all’agente o chatbot di turno un documento del genere, potrebbe imporgli praticamente qualsiasi azione, a meno che la banca non abbia disposto delle forte limitazioni di accesso e di privilegio.
Chatbot e agenti vittime di attacco hacker
Infine, il tuo conto corrente potrebbe trovarsi coinvolto in un attacco hacker basato sull’intelligenza artificiale.
Potrebbe non solo bloccarti il conto, ma impedirti di inviare bonifici o provvedere ad altri pagamenti, anche urgenti; o addirittura portare all’esposizione dei tuoi dati riservati.
E questo se venisse colpito il sistema della sola banca. Metti che venga colpito un fornitore tecnologico utilizzato da più istituti: se hai più di un conto corrente rischi di rimanere a terra su tutti i fronti.
Cosa fare per impedire all’IA di mettere in pericolo il conto corrente
Il compito principale nel difendere i sistemi spetta senz’altro alle infrastrutture bancarie. La stessa BCE ha ribadito da tempo la necessità di mantenere costantemente aggiornati i sistemi informatici o di sostituire quelli obsoleti, così da poter affrontare con efficacia eventuali guasti e attacchi digitali, compresi quelli condotti tramite IA.
Tu come correntista, però, puoi fare la tua parte: basta solo seguire queste cinque regole.
Uno: attiva subito le notifiche per ogni operazione e verifica con frequenza il saldo, così da individuare al volo eventuali addebiti non riconosciuti.
Due: blinda l’accesso all’home banking, e poi: non condividere mai password o codici temporanei OTP; e rifiuta qualsiasi richiesta di autenticazione per transazioni che non sono state avviate di persona.
Tre: mai, e dico, mai consegnare le proprie credenziali bancarie a un assistente virtuale o a un’IA generativa. Per quanto possa sembrare comodo delegare la gestione delle finanze a questi strumenti, i dati personali non vanno mai inseriti in piattaforme esterne non riconosciute e approvate dalla banca.
Quattro: mantieni molto alta la guardia di fronte a comunicazioni che sembrano arrivare dal proprio istituto di credito. I truffatori usano l’IA sia per comporre messaggi scritti molto convincenti, sia per clonare la voce di persone reali ed effettuare chiamate ingannevoli.
Cinque: se ti accorgi di un pagamento non autorizzato, contatta tempestivamente la banca e blocca subito le carte o le credenziali coinvolte. Ai sensi della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (PSD2), la contestazione formale va inviata entro e non oltre il termine di 13 mesi dall’avvenuto addebito.
FAQ
Un sistema di monitoraggio può scambiare un’operazione legittima per un’intrusione. Se l’agente IA segnala il rischio e la banca interviene, l’accesso al conto può essere temporaneamente bloccato.
Potresti non riuscire a inviare bonifici o effettuare pagamenti e i tuoi dati riservati potrebbero essere esposti. Se l’attacco colpisce un fornitore condiviso, possono essere coinvolti i conti di più banche.
Attiva le notifiche e controlla il saldo, proteggi l’accesso all’home banking e non condividere password o codici OTP. Non inserire credenziali in strumenti IA esterni e diffida delle comunicazioni sospette.