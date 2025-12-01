Libero
TECH NEWS

Come guardare YouTube senza pubblicità e senza distrazioni

È possibile migliorare l’esperienza di visione su YouTube eliminando annunci pubblicitari e interruzioni? I consigli per utilizzare al meglio la piattaforma

Pubblicato:

Foto di Mirco Calvano

Mirco Calvano

Giornalista

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

YouTube miss.cabul / Shutterstock.com

In Sintesi

  • È possibile migliorare l’esperienza di visione su dispositivi mobili e desktop senza pagare l’abbonamento a YouTube Premium (13,99 euro al mese).
  • Su smartphone si possono usare browser alternativi con Banana Browser o altre applicazioni per migliorare l’esperienza di visione come Tubular o NewPipe.
  • Su PC Windows, Linux e MacOS, invece, c’è un client alternativo chiamato FreeTube e accessibile tramite API non ufficiali.

Ormai YouTube è diventato uno dei punti di riferimento per l’intrattenimento online, con milioni di video di qualsiasi genere, pronti a tenere compagnia all’utente in ogni momento della sua giornata.

Eppure, a causa di annunci pubblicitari sempre più invadenti, molto spesso godere dei propri video preferiti diventa complesso e stressante. Tuttavia guardare YouTube senza interruzioni e recuperare un’esperienza di visione più fluida e personalizzabile è possibile, vediamo come fare.

Navigare su YouTube attraverso il browser

Accedere a YouTube tramite browser anche da smartphone può sembrare la soluzione più semplice e immediata ma bisogna ricordare che non tutti i browser sono uguali, soprattutto quando si parla di gestione dei video.

Alcuni, come Google Chrome ad esempio, offrono un’esperienza simile all’app ufficiale, ereditandone però gli stessi difetti: pubblicità invadenti, suggerimenti poco pertinenti e una gestione dei contenuti non sempre ottimale.

Altri browser, come Banana Browser, permettono di accedere a un player video avanzato compatibile sia con YouTube che con TikTok, che offre blocco degli annunci, compatibilità con SponsorBlock e funzionalità come la riproduzione in background e la modalità picture-in-picture.

Una valida alternativa è Brave, che coniuga semplicità e funzioni utili per chi non vuole complicarsi la vita. Anche in questo caso sono presenti riproduzione in background, PiP e strumenti per eliminare distrazioni, inclusi gli YouTube Shorts.

Usare un’app di YouTube alternativa

Non tutti lo sanno ma sul Google Play Store esiste un vivace ecosistema di app alternative a quella ufficiale di YouTube che migliorano notevolmente l’esperienza utente, rendendo la navigazione più pulita, moderna e soprattutto priva di interruzioni.

Tra queste, c’è Tubular che tra le altre permette di accedere a SponsorBlock, che elimina automaticamente le sezioni “sponsorizzate” dei video, e ReturnYouTubeDislike, che ripristina il conteggio dei “non mi piace”.

Anche NewPipe continua a essere un’alternativa valida, soprattutto su dispositivi datati, grazie alla sua leggerezza. PipePipe, invece, è un’opzione più avanzata che introduce anche filtri per parole chiave e supporta piattaforme come Bilibili.

FreeTube, la soluzione perfetta per l’utilizzo desktop

Sui computer Windows, macOS e Linux le alternative non mancano, ma tra le più interessanti c’è sicuramente FreeTube. Non si tratta di un semplice client, ma rappresenta una vera e propria esperienza parallela, completamente priva di tracciamento e pubblicità.

FreeTube conserva localmente tutti i dati (iscrizioni, cronologia, playlist) e offre un’interfaccia familiare che richiama quella della piattaforma ufficiale. Tuttavia, essendo basata su un’API non ufficiale, può subire temporanee interruzioni quando YouTube apporta modifiche tecniche. T

YouTube Premium rimane la soluzione più semplice

Ovviamente, la via più diretta per eliminare interruzioni e pubblicità su YouTube è la sottoscrizione all’abbonamento Premium a 13,99 euro al mese al mese.

Con questo sistema è possibile rimuovere le pubblicità, scaricare video offline, accedere a YouTube Music Premium e sfruttare funzioni aggiuntive come il salvataggio avanzato o la visualizzazione in background.

Pagare l’abbonamento potrebbe non essere una soluzione che piace a tutti, ma rimane l’unico modo per ottenere un’esperienza senza interruzioni su ogni dispositivo, senza dover ricorrere a browser alternativi o soluzioni di terze parti.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963