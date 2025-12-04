Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Le prese smart sono lo strumento più semplice ed efficace per controllare le decorazioni natalizie (albero, luci, ecc.) tramite app o comandi vocali, permettendo di programmare l’accensione e risparmiare energia.

Per un livello superiore, le luci e lampadine connesse permettono di personalizzare l’arredamento festivo e creare atmosfere calde e vivaci, rimanendo utilizzabili tutto l’anno.

Durante le festività, con più persone e più attività in casa, è consigliabile rivedere le automazioni esistenti (scene, timer, regole) per adattarle alla nuova routine.

Con l’avvicinarsi delle festività la frenesia prende spesso il sopravvento e mentre si pensa agli ultimi regali, in giro per negozi fisici e virtuali, potrebbe capitare di trovarsi davanti a dispositivi per la smart home che, non solo miglioreranno l’ecosistema domestico, ma andranno anche a creare la giusta atmosfera natalizia.

Molte le opzioni sul mercato e, alcune di queste, sono davvero semplici da installare ed economiche, pronte dunque a rendere unico il Natale con una spesa e un impegno davvero minimi.

Prese smart, il modo più semplice per automatizzare le decorazioni

Le prese smart restano uno degli strumenti più immediati ed efficaci per dare un tocco tecnologico alle decorazioni natalizie. Permettono di controllare l’albero, le luci interne ed esterne o qualsiasi altro elemento decorativo tramite app o comandi vocali, evitando di doversi infilare dietro mobili e prese ogni volta.

L’automazione può essere minimale con la possibilità, ad esempio, di programmare l’accensione al tramonto per risparmiare energia, oppure più creativa, definendo attivazioni vocali a tema.

Chi possiede già una presa intelligente può riutilizzarla per questo scopo e chi, invece, decide di comprarne una, si ritroverà comunque con un accessorio che può essere usato sempre, a prescindere dalle luminarie di Natale.

Luci connesse, anche l’arredamento festivo diventa smart

Per chi vuole passare al livello successivo della decorazione casalinga, la scelta non può che ricadere su luci intelligenti, una scelta semplice e veloce, compatibili con qualunque ecosistema domestico, da Apple Home a Google Home fino.

Disponibili sia per interni che per esterni, queste luci possono essere personalizzate direttamente dall’app e si adattano a qualsiasi situazione e non solo alle decorazioni in tema natalizio.

Lampadine smart, un tocco di colore per un’atmosfera accogliente

Nell’utilizzo quotidiano, le lampadine intelligenti sono un’opzione spesso trascurata dai consumatori che preferiscono investire in un interruttore smart decisamente più versatile. A Natale, però, aggiungere una manciata di lampadine multicolore può trasformare la casa in un ambiente più caldo e vivace.

Anche qui le combinazioni sono decine e possono essere tutte gestite tramite le apposite applicazioni, con la possibilità di essere utilizzate in ogni momento dell’anno, semplicemente cambiando tonalità di colore.

Rivedere automazioni già esistenti

Durante le festività, il modo di vivere la propria abitazione cambia: più persone in casa, più movimento, più tempo trascorso tra cucina, salotto e aree comuni. Questo può rendere obsolete alcune automazioni pensate per la routine quotidiana.

Vale quindi la pena rivedere scene, timer e regole intelligenti come, ad esempio, l’illuminazione sempre attiva quando la casa è piena, riscaldamento più coerente con la nuova presenza costante, integrazione delle nuove luci smart nelle routine esistenti.

È anche il momento ideale per creare scenari pensati per la mattina di Natale o per le serate con gli ospiti: un’unica scena è possibile accendere luci soffuse, attivare decorazioni e impostare la temperatura ideale, Questo non solo migliora l’esperienza delle feste, ma prepara la casa a funzionare meglio e in modo più efficiente.