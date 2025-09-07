Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Meta lancia i post da 10.000 caratteri su Threads: una novità che supera la brevità iniziale e apre a contenuti più ricchi, chiari e nativi nella piattaforma

Ascannio / Shutterstock.com

In sintesi

Threads adesso permette di pubblicare post con testi fino a 10.000 caratteri, leggibili direttamente nell’app.

La novità offre più spazio ai creator e nuove opportunità di condivisione.

Quando è stato lanciato, Threads è stato subito etichettato come “il nuovo Twitter” (che è poi diventato X). Il paragone non era casuale: entrambi i social si basavano soprattutto su brevi messaggi e interazioni veloci, con la generale sensazione di una comunicazione rapida, leggera e in tempo reale. Ma il social network “parente” di Instagram ha iniziato a cambiare pelle. Dopo una prima fase di vita all’insegna della brevità, ecco arrivare una novità che promette di trasformare il modo in cui si scrive e si legge sulla piattaforma: i post da 10.000 caratteri.

Come funzionano i post da 10.000 caratteri su Threads

Meta ha confermato ufficialmente l’arrivo di una funzione che permette agli utenti di allegare fino a 10.000 caratteri di testo a un singolo post su Threads. Una possibilità che, di fatto, apre la strada a contenuti molto più ricchi rispetto ai messaggi lampo con cui l’app era partita.

La funzionalità è in fase di distribuzione a livello globale in questi giorni e consente di leggere il testo allegato direttamente all’interno della piattaforma social, quindi senza dover abbandonare l’applicazione per consultare contenuti esterni. Resta comunque la possibilità di inserire nel post principale link esterni che rimandano a un sito, a un blog o a un’altra piattaforma, dove approfondire ulteriormente il tema.

L’editor messo a disposizione da Threads per i post lunghi è volutamente essenziale: non ci sono strumenti complessi, quindi, ma solo un set di funzioni basilari che permette sostanzialmente di organizzare meglio il testo.

Perché Threads apre ai post lunghi?

La scelta di introdurre i post da 10.000 caratteri non è casuale. Meta ha osservato che molti utenti di Threads, per condividere contenuti più corposi, ricorrevano a stratagemmi come gli screenshot di testi presi da articoli, libri o newsletter. Con i nuovi allegati di testo interni all’app, invece, la piattaforma offre una soluzione nativa e più funzionale, che risponde evidentemente a un bisogno reale di una parte della community.

Secondo l’azienda, inoltre, questa mossa rappresenta un passo in avanti nella direzione di un social più utile per un certo tipo di creator. Unendo l’immediatezza dei social network allo spazio per l’approfondimento tipico di blog e newsletter, Threads sembra voler dare soprattutto ad alcuni professionisti – ad esempio scrittori, giornalisti e divulgatori – la possibilità di mostrare e promuovere il proprio lavoro in modo più esteso, con l’eventuale rimando a un link esterno (la pagina web per acquistare un libro, l’articolo completo, eccetera). Interessante è anche la possibilità di ricevere e offrire spiegazioni, analisi e ragionamenti più completi e più facili da leggere, senza frammentare il discorso in tanti brevi messaggi.

Come accennato, la distribuzione dei nuovi post lunghi su Threads è iniziata in questi giorni a livello globale. Il rilascio avviene di norma gradualmente, prima su iOS e poi su Android.