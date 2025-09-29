Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

dennizn / Shutterstock

In sintesi

YouTube Labs permette di provare in anteprima prototipi IA di YouTube, come il nuovo AI Music Hosts.

Al momento YouTube Labs è accessibile solo negli Stati Uniti, con possibili estensioni future.

Si chiama YouTube Labs il nuovo “laboratorio virtuale” attraverso cui YouTube consentirà a un gruppo selezionato di utenti di provare in anteprima i suoi esperimenti più avanzati basati sull’intelligenza artificiale. Non è insolito che diverse piattaforme, prima di rendere disponibile un nuovo tool a livello nazionale o globale, lo mettano preventivamente a disposizione di un numero ristretto di persone, che possono testarlo e fornire dei feedback. Accade ad esempio anche con Google Labs, che con questa modalità sta proprio ora facendo provare in anteprima a un gruppo di utenti il nuovo Mixboard.

Quali sono i progetti AI di YouTube Labs

L’intelligenza artificiale è diventata una priorità per YouTube, che sta da tempo mettendo a punto nuove funzionalità basate sulla IA. Alcune di queste sono già state distribuite a tutti gli utenti mentre altre, ancora in fase prototipale, potranno ora essere provate in anteprima nel nuovo spazio YouTube Labs. In questo modo gli sviluppatori avranno modo di raccogliere riscontri preziosi sul prototipo, che può essere riadattato o perfezionato prima dell’eventuale rilascio definitivo.

Ma di quali prototipi AI si parla, nello specifico? Secondo la stampa di settore, il primo esperimento disponibile su YouTube Labs si chiama AI Music Hosts, e riguarda in particolare YouTube Music. In poche parole, si tratta di un conduttore virtuale basato sull’intelligenza artificiale che dovrebbe arricchire l’ascolto con commenti sui brani e sugli artisti.

Lo scopo, insomma, è evidentemente rendere l’esperienza di ascolto di una playlist su YouTube Music molto simile a quella radiofonica, dove gli speaker tipicamente intervengono tra una canzone e l’altra presentando il brano in arrivo oppure proponendo aneddoti curiosi sull’artista. La novità ricorda tra l’altro, perlomeno sulla carta, il già consolidato AI Dj su Spotify.

Altre funzioni IA di YouTube già testate sono il tool di doppiaggio multi-lingua; Dream Track, che genera automaticamente colonne sonore, e Dream Screen, che fa la stessa cosa con gli sfondi virtuali.

Come accedere a YouTube Labs per provare in anteprima i progetti IA

Per il momento, solo chi vive negli Stati Uniti può accedere a YouTube Labs e provare in anteprima i progetti IA immaginati dalla piattaforma video prima del loro eventuale rilascio globale. Gli utenti statunitensi possono verificare la propria idoneità alla partecipazione visitando www.youtube.com/new, ovvero la pagina web dedicata alle novità e alle sperimentazioni.

Non ci sono attualmente indicazioni rispetto all’estensione di YouTube Labs al di fuori degli USA. In passato è capitato che altre funzioni di YouTube in fase di test venissero a un certo punto estese anche in Europa o Asia, sempre prima del loro rilascio ufficiale: non è quindi escluso che possa capitare anche questa volta.