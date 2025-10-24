Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Rilevata una nuova truffa su Amazon che, tramite SMS fraudolenti, invita gli utenti a cliccare su un link per richiedere un rimborso per un prodotto acquistato e ritirato dal mercato.

Si tratta, però, di un attacco di phishing che ha come unico scopo rubare le credenziali di accesso e i dati personali degli utenti che cadono nella trappola.

C’è una nuova truffa che sta prendendo di mira gli utenti Amazon che, tramite l’invio di messaggi fraudolenti, vengono invitati a chiedere un rimborso per un prodotto acquistato che è stato ritirato dal mercato perché difettoso.

A prima vista, l’avviso può sembrare autentico: si tratta di un messaggio educato che fa riferimento a un ordine effettuato e che contiene anche link richiedere un rimborso. Naturalmente si tratta di un attacco phishing che ha come unico scopo quello di rubare dati personali e credenziali di accesso al celebre e-commerce.

Come funziona la nuova truffa di Amazon

Stando a quel che si legge in rete, i truffatori inviano SMS che informano l’utente di un prodotto che ha acquistato su Amazon che è stato ritirato dal mercato a causa di “problemi di qualità o sicurezza”. Il messaggio invita poi a cliccare su un link per accedere al proprio account e ottenere un rimborso immediato.

Chi decide di cliccare sul link viene indirizzato verso un finto sito che imita perfettamente l’interfaccia di Amazon, ma che in realtà serve a raccogliere dati sensibili, come nome utente, password e informazioni di pagamento.

Nonostante la cura con cui i truffatori costruiscono i loro messaggi, ci sono diversi indizi che permettono di riconoscere una frode. Il primo è il numero di provenienza, con questi messaggi che spesso arrivano da numeri sconosciuti o con prefissi internazionali diversi da quello del Paese di residenza.

Un altro segnale d’allarme è la mancanza di dettagli precisi sul prodotto “ritirato”, nella maggior parte dei casi, infatti, non viene indicato il nome dell’articolo e anche le motivazioni del ritiro rimangono piuttosto vaghe.

Infine, anche il link incluso nel messaggio rappresenta un chiaro campanello d’allarme perché spesso si tratta di URL abbreviati o scritti in modo errato che, ovviamente, non rimandano al dominio ufficiale di Amazon.

Come proteggersi da questa nuova campagna di phishing

Al momento, questa campagna di phishing è stata segnalata solamente in alcuni Paesi e, per ora, l’Italia non è tra questi. Tuttavia, trattandosi di una frode piuttosto comune e relativamente semplice da orchestrare, non è da escludere che anche qui da noi possano arrivare messaggi del genere.

Se così fosse è importante sottolineare che Amazon non invia mai messaggi di testo con link diretti a pagine di accesso o rimborso e tutte le comunicazioni relative ai richiami di prodotti avvengono esclusivamente tramite l’account ufficiale, accessibile dal sito o dall’app.

Inoltre, se il messaggio proviene da numeri sconosciuti o internazionali, se si fa riferimento a ordini che non risultano effettuati e se ci sono errori di battitura nel testo o nella URL, si tratta chiaramente di un tentativo di truffa che bisogna segnalare quanto prima.

In caso di dubbi, comunque, il metodo più sicuro è accedere manualmente al proprio account sia tramite browser che tramite app ufficiale e verificare se nella sezione I tuoi ordini ci sono informazioni su un eventuale prodotto ritirato dal mercato.

Il mondo delle minacce informatiche è in continua evoluzione e frodi del genere sono più comuni di quel che si crede. Per questo motivo è sempre bene fermarsi a riflettere prima di cliccare su qualsiasi link e non diffondere mai dati personali o credenziali di accesso al di fuori della piattaforma.