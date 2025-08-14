Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

C’è una nuova truffa telefonica che è stata segnalata da decine di utenti in tutta Italia e che potrebbe rappresentare un pericolo per i propri dati personali

Piotr Swat / Shutterstock.com

Nell’ultimo periodo, sempre più utenti hanno segnalato una nuova truffa telefonica che coinvolge una “voce femminile”, un bot su WhatsApp e tutta una serie di strategie per avviare una conversazione col malcapitato utente, forse, allo scopo di rubare soldi o informazioni sensibili.

Come funziona la nuova truffa telefonica

Come già anticipato tutto inizia con una chiamata proveniente da un numero sconosciuto. La persona dall’altra parte del telefono dice di chiamarsi Flora e aggiunge che, a causa di un problema di comunicazione, è meglio continuare a parlare su WhatsApp.

L’obiettivo di questo primo contatto, dunque, sembra essere quello di convincere il destinatario a contattare Flora su WhatsApp, in modo da poter iniziare una conversazione tramite messaggi di testo.

Una volta che la conversazione passa sulla celebre piattaforma di messaggistica, questa Flora si rivela essere un bot piuttosto sofisticato che riesce a simulare il comportamento umano, nel tentativo di instaurare un qualche rapporto di fiducia con il malcapitato utente.

Per rendere questa conversazione ancora più convincente, il bot invia una fotografia dove si vede una giovane donna; foto che probabilmente è stata generata dall’intelligenza artificiale. Questa è una tecnica interessante che dimostra una certa creatività da parte degli ideatori della truffa che, per altro, hanno generato anche una foto piuttosto convincente che potrebbe trarre facilmente in inganno gli utenti meno accorti.

Dopo aver stabilito “un rapporto”, il bot chiede di spostare ulteriormente la conversazione su un altro numero di telefono, proponendo di inviare ulteriori foto per approfondire meglio questa conoscenza.

A questo punto il bot va un po’ in confusione e non appena l’utente prova a fare qualche domanda, interrompe di colpo la conversazione, diventando inattivo.

Quale è l’obiettivo di questa truffa e come difendersi

A ora, non è ben chiara la finalità di questa nuova truffa anche, secondo gli esperti di sicurezza informatica, potrebbe trattarsi di una romance scam, una “truffa romantica” dove i malintenzionati cercano di convincere i malcapitati a instaurare un legame affettivo che, generalmente, termina con una richiesta di denaro. Una truffa piuttosto comune che, negli anni, ha ingannato decine e decine di persone in cerca dell’anima gemella o semplicemente utenti in cerca di qualcuno con cui parlare.

Nonostante questa incertezza, comunque, come ogni volta è consigliabile essere prudenti e non cedere ad alcun tipo di richiesta, soprattutto se provengono da un numero sconosciuto che, chissà per quale motivo, invita le persone a parlare su WhatsApp.

Non appena si riceve la chiamata, il suggerimento è quello di riagganciare, bloccare e segnalare come Spam il numero, in modo che non possa più nuocere a nessuno.

Per chi, invece, è già passato alla fase successiva e sta avendo una conversazione su WhatsApp con il chatbot, è importante terminare subito ogni interazione e bloccare il contatto quanto prima. In nessun caso si devono condividere informazioni personali, foto o assecondare qualsiasi altra richiesta proveniente dai malintenzionati.