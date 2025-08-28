Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Spotify si aggiorna e sta per integrare una interessante novità: una chat interna disponibile per tutti che permetterà di condividere musica e chiacchierare

In Sintesi

Spotify sta per introdurre un sistema di messaggistica diretta, disponibile sia per gli utenti Free che per quelli Premium.

Questa funzionalità permette di condividere brani e podcast, e di chattare con i contatti direttamente all’interno dell’app.

Spotify si aggiorna e il celebre servizio di streaming musicale ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità di messaggistica diretta, disponibile sia per gli utenti con account Free e sia per quelli che hanno un abbonamento Premium. Una novità interessante che, seppur non cruciale per una piattaforma di streaming, amplifica notevolmente le potenzialità dell’app permettendo agli utenti di chattare con i propri contatti, esattamente come farebbe con WhatsApp, Telegram, iMessage e così via.

Come funzionano le chat di Spotify

Utilizzare il nuovo sistema di messaggistica di Spotify è estremamente intuitivo e gli utenti non devono fare altro che fare tap sull’icona di condivisione mentre ascoltano un brano o un podcast e scegliere un amico a cui inviare il contenuto.

I messaggi saranno accessibili da una sezione dedicata che si trova toccando l’icona del profilo e saranno principalmente incentrati sulla condivisione di contenuti, pur consentendo di chiacchierare come una qualsiasi app di messaggistica e di inviare emoji.

Lato sicurezza, la piattaforma di streaming assicura ai suoi utenti che le conversazioni sono protette da crittografia end-to-end e visibili, dunque, solo ai due interlocutori. Gli utenti hanno, inoltre, la possibilità di accettare o rifiutare le richieste di messaggi con la possibilità anche di disattivare completamente questa nuova funzione.

Un’opzione da non sottovalutare, che potrebbe dare un nuovo slancio a Spotify e, magari, semplificare le comunicazioni e le condivisioni di brani tra gli utenti anche se comunque è possibile condividere i propri brani preferiti sui social e sulle varie piattaforme di messaggistica già esistenti.

L’introduzione di un sistema di messaggistica non è l’unica novità che riguarda Spotify e i suoi utenti e, tra gli altri aggiornamenti, c’è stato anche un aumento dei prezzi per l’abbonamento, dovuto probabilmente a previsioni di profitto inferiori alle aspettative degli analisti, che hanno portato la piattaforma a una perdita di circa 16 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Oltre a questo è stata introdotta anche la funzione Mixa (per gli account Premium), le transizioni personalizzate che permettono agli utenti di gestire al meglio le proprie playlist e la possibilità di aggiungere anteprime audio nelle Storie di Instagram.

Quando arriva la nuova chat di Spotify

Stando a quanto rilasciato dalla piattaforma di streaming, l’unica condizione necessaria per utilizzare la chat è che gli utenti abbiano almeno 16 anni. L’opzione, come già detto, è infatti disponibile sia per gli utenti di Spotify free che per quelli Premium.

Da quello che sappiamo, la funzionalità sarà inizialmente lanciata in alcuni “mercati selezionati”, ma non sono stati forniti dettagli specifici al riguardo, così come non è stata nemmeno specificata una roadmapper il rilascio globale.