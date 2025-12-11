Google Foto scommette sui video, cosa può fare il nuovo editor?

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

In Sintesi

Google Foto si aggiorna con una nuova suite di funzionalità pensate per semplificare l’editing video e la creazione di video highlight.

L’opzione comprende modelli preconfigurati, un editor video ridisegnato, nuove opzioni per i video dei momenti salienti e tante novità per rendere unica ogni clip.

Google Foto ha annunciato il lancio di una serie di nuove funzionalità pensate per semplificare l’editing video e rendere più immediata la creazione di video highlight. L’aggiornamento introduce modelli preconfigurati con musica e testo integrati, insieme a un editor video completamente riprogettato, con l’obiettivo di rendere l’app in un punto di riferimento non solo per la gestione delle immagini, ma anche per la produzione di contenuti multimediali da condividere in modo facile e veloce sui propri canali social.

Tutte le novità in arrivo su Google Foto

La novità più interessante dell’aggiornamento riguarda i modelli video specializzati, al momento disponibili solo sui dispositivi Android. Questi template includono tracce musicali e sovrapposizioni testuali preimpostate, che permettono agli utenti di creare video dall’aspetto (quasi) professionale in pochi secondi.

Il funzionamento è davvero intuitivo e non serve fare altro che selezionare il modello desiderato e scegliere manualmente foto e clip da includere. A quel punto, Google Foto genererà automaticamente un montaggio coerente con il ritmo della musica selezionata, offrendo un risultato più che buono anche a chi non ha esperienza con strumenti di editing.

Altra novità di questo aggiornamento e rendere più accessibile la funzione dedicata ai video di momenti salienti, quelle raccolte generate in automatico che contengono foto e clip di vacanze, feste o ricorrenze. Accedendo alla scheda Crea, gli utenti possono ora selezionare rapidamente l’opzione Video di momenti salienti, ottenendo un workflow più semplice e veloce con l’app che scegliere in automatico gli scatti migliori e li combina in un racconto visivo coerente.

Si rinnova anche l’editor video (disponibile su Android e iOS), diventando un ambiente di editing più intuitivo, pensato per facilitare anche lavorazioni più complesse. La nuova timeline universale consente di visualizzare tutti gli elementi del progetto dentro un unico spazio lineare, migliorando la chiarezza del montaggio.

A questa si affianca una tela adattiva, un’interfaccia che si adatta dinamicamente al tipo di progetto o alle esigenze dell’utente, riducendo il numero di passaggi necessari per effettuare modifiche.

Infine, al fianco delle novità principali, Google introduce un set di funzionalità pensate per ampliare le possibilità creative degli utenti. Una delle aggiunte più rilevanti è la possibilità di esplorare l’intera libreria musicale di Google Foto per trovare la colonna sonora più adatta ai propri video highlight) disponibile sia su Android sia su iOS).

In esclusiva per gli utenti Android, inoltre, c’è la possibilità di applicare sovrapposizioni di testo personalizzate, scegliendo nuovi font, colori e sfondi per rendere i video più espressivi e allineati allo stile personale o al contesto narrativo.

Quando arrivano le nuove funzioni di Google Foto

L’aggiornamento è già disponibile sia per Android che per iOS, ad eccezione dei template video specializzati e delle sovrapposizioni di testo personalizzate che, al momento, sono disponibili solo per gli utenti in possesso di uno smartphone che utilizza il sistema operativo di Google.