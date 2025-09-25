Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Il social advertising è essenziale per le imprese: consente targeting preciso, misurazione dei risultati e strategie personalizzate per ogni business. La guida completa

In sintesi

Il social advertising permette di raggiungere pubblici mirati con messaggi pubblicitari efficaci e personalizzati.

Le piattaforme offrono strumenti e formati diversi a seconda degli obiettivi.

Strategia, monitoraggio e analisi dei dati sono cruciali per ottimizzare le campagne.

La pubblicità è uno strumento fondamentale per le imprese: è il ponte che collega il prodotto, o il servizio, al suo pubblico ideale. Dalle prime forme di comunicazione commerciale su manifesti e giornali, passando per la radio e la televisione, fino ad arrivare all’era digitale, la pubblicità ha saputo trasformarsi per adattarsi ai nuovi mezzi e alle nuove abitudini dei consumatori. Oggi, con miliardi di persone connesse ogni giorno alle piattaforme social, il cuore della comunicazione pubblicitaria si è spostato proprio lì: nel mondo del social advertising. Il digital marketing permette di raggiungere pubblici specifici, di costruire relazioni dirette con i potenziali clienti e di misurare con precisione i risultati di ogni campagna. Per sfruttare al meglio queste opportunità, però, servono competenze, strategie mirate e la capacità di adattarsi a un ecosistema in continua evoluzione. Lo spieghiamo in questa guida.

Cos’è il social advertising?

In poche parole, il social advertising è la pubblicità a pagamento realizzata all’interno dei social network. Ma non si tratta semplicemente di pubblicare un post promozionale e sperare che venga notato dalle persone giuste. Al contrario, il punto è proprio sfruttare gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme stesse (come Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn e molte altre) per raggiungere un pubblico preciso con messaggi mirati.

La grande differenza rispetto alla pubblicità che potremmo definire tradizionale, come quella destinata ai giornali o alla televisione, sta proprio nella possibilità di segmentare con estrema precisione gli utenti. Se gli spot televisivi o i cartelloni stradali parlano indistintamente a chiunque li guarda, oggi un annuncio sui social può essere mostrato solo a persone con determinate caratteristiche relativamente a età, interessi, comportamenti online, area geografica, eccetera.

Perché il social advertising è essenziale per il business

Il social advertising rappresenta una risorsa imprescindibile per chiunque voglia far crescere un’attività, per varie ragioni. La prima: i social network sono diventati il luogo dove le persone trascorrono gran parte del loro tempo, interagendo, cercando informazioni e anche facendo acquisti.

Oltre a questo, c’è il già citato vantaggio di poter creare campagne pubblicitarie mirate, facendo quindi in modo che l’annuncio venga mostrato solo alle persone in linea con il prodotto o servizio venduto. Un negozio di articoli per neonati a Milano, ad esempio, potrebbe mostrare la propria comunicazione pubblicitaria solo alle donne tra i 25 e i 35 anni che vivono in città.

Un altro vantaggio è la possibilità di misurare ogni risultato. A differenza della pubblicità tradizionale, spesso difficile da monitorare, gli strumenti dei social offrono dati precisi su impression, click, conversioni e ritorno sull’investimento. Questo consente alle aziende di ottimizzare continuamente le proprie strategie, eliminando ciò che non funziona.

Il social advertising è inoltre scalabile e personalizzabile. Significa che può adattarsi sia al piccolo imprenditore che parte con budget ridotti, sia alle grandi aziende che investono somme consistenti. Non solo: strumenti e formati sono abbastanza flessibili da poter essere plasmati intorno a obiettivi diversi, dalla vendita diretta di un prodotto fino all’accrescimento della notorietà di un brand.

Le principali piattaforme di social advertising

Le piattaforme su cui fare social advertising sono letteralmente le piattaforme social su cui gli utenti, e dunque i potenziali acquirenti, trascorrono del tempo: ne sono esempi Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, Pinterest, Snapchat, Reddit e Spotify.

Ma non tutte le piattaforme funzionano allo stesso modo. Ogni social network ha le proprie caratteristiche, un pubblico specifico e formati pubblicitari che si adattano meglio a determinati obiettivi.

Facebook ad esempio è tra le piattaforme più versatili: qui è possibile sperimentare formati diversi (annunci video, annunci carousel, ecc.) e, con lo strumento pixel, tracciare le azioni che gli utenti compiono sul sito del brand dopo aver visto l’annuncio.

Instagram punta di più su contenuti visivi e creatività, risultando quindi più efficace per brand che vogliono raccontarsi attraverso immagini e video di forte impatto. TikTok offre spazi pubblicitari che privilegiano l’intrattenimento e la viralità, rendendolo ideale per campagne innovative e dinamiche rivolte soprattutto al pubblico Gen Z.

LinkedIn rappresenta d’altra parte la scelta migliore per il B2B, perché permette di raggiungere professionisti e aziende con annunci mirati basati su settori, ruoli lavorativi e interessi professionali. Anche Pinterest e Twitter (oggi X) hanno un ruolo interessante, soprattutto per brand che vogliono intercettare utenti in cerca di ispirazioni o partecipare in tempo reale alle conversazioni globali.

Come creare una strategia di social advertising efficace

Per ottenere risultati concreti dal social advertising è necessario costruire una strategia ben definita. La prima fase consiste sicuramente nell’identificazione chiara degli obiettivi. Si vuole aumentare la notorietà del brand? Oppure generare nuovi contatti? O, ancora, incrementare le vendite online?

Un secondo passaggio fondamentale è conoscere il proprio pubblico, le cosiddette buyer personas. A chi si rivolge l’annuncio? O, in altre parole: chi sono i clienti ideali? Avere una risposta precisa a questa domanda consente di scegliere la piattaforma e il linguaggio della campagna adv.

Anche la creatività ovviamente gioca un ruolo cruciale: un annuncio social deve catturare l’attenzione in pochi secondi e trasmettere in maniera chiara il valore del prodotto o del servizio.

Dovrebbero fare parte di una strategia efficace anche i test continui: una volta individuata la creatività giusta, è consigliabile sperimentare delle varianti, provando abbinamenti diversi di immagini, testi e target. Così è più facile capire quale combinazione funziona meglio, massimizzando i risultati.

Infine, il monitoraggio e l’analisi dei dati sono ciò che rende il social advertising davvero potente. Attraverso gli strumenti di analytics, ogni campagna può essere ottimizzata in tempo reale, correggendo gli errori e potenziando le soluzioni che stanno funzionando meglio.

Le fasi di una campagna pubblicitaria

Ogni campagna di social advertising segue un percorso preciso. La prima fase è la pianificazione, in cui si stabiliscono gli obiettivi, il budget e la durata della campagna. In questo momento è essenziale anche individuare la piattaforma più adatta e definire con chiarezza il pubblico da raggiungere.

Segue la fase creativa, in cui si progettano i contenuti pubblicitari. Testi, immagini, video e call-to-action devono essere coerenti con l’identità del brand, ma anche coinvolgenti ed efficaci, oltre che in linea con il linguaggio del target di riferimento e con i formati che meglio funzionano sulla piattaforma scelta.

Una volta avviata la campagna, arriva il momento del monitoraggio. Questa fase è cruciale perché permette di verificare in tempo reale l’andamento degli annunci. I dati raccolti sulle interazioni, sui click o sulle conversioni aiutano a capire se la strategia funziona o se occorre intervenire con modifiche.

Infine, c’è la fase dell’analisi e dell’ottimizzazione. Terminata la campagna, i risultati vengono confrontati con gli obiettivi iniziali, così da misurare il ritorno sull’investimento e ricavare indicazioni utili per le attività future.

Come funzionano le metriche e l’analisi dei dati

Ogni campagna di social advertising lascia dietro di sé una traccia di informazioni: ogni visualizzazione, clic e interazione diventano dati che aiutano a capire quanto una strategia stia funzionando. Le metriche sono appunto i numeri che raccontano queste azioni, mentre l’analisi dei dati è il processo che permette di interpretarli e trasformarli in decisioni concrete.

Tra gli indicatori più comuni ci sono le impression, che indicano quante volte un annuncio è stato mostrato, e la reach, che misura quante persone uniche lo hanno visto. Questi dati danno una prima idea della visibilità della campagna.

Più interessante diventa osservare il click-through rate, ovvero la percentuale di utenti che, dopo aver visto un annuncio, hanno scelto di cliccarlo. Accanto a questo, ci sono il costo per clic e il costo per mille impression, che raccontano quanto si spende per ottenere visibilità o interazioni.

Il passo successivo è analizzare le conversioni, cioè quante persone hanno compiuto l’azione desiderata (registrarsi a un servizio, acquistare un prodotto, effettuare un download, eccetera). In questo caso è fondamentale osservare il tasso di conversione e il costo per acquisizione: due indicatori che mostrano, rispettivamente, l’efficacia del percorso dell’utente e la sostenibilità economica della campagna.

Non bisogna dimenticare anche le metriche legate all’engagement, come i commenti, le condivisioni e i like. Queste azioni, pur non traducendosi sempre in vendite immediate, sono importanti perché aiutano a misurare quanto il contenuto riesca a coinvolgere il pubblico e a rafforzare la relazione con il brand. Nel lungo periodo, queste interazioni possono incidere sulla fedeltà dei clienti.

Analizzare i dati significa andare oltre i numeri in sé. Per riuscirci è necessario operare un monitoraggio costante e partire con obiettivi chiari: se si punta a farsi conoscere, conta soprattutto quante persone vedono il messaggio e quanto costa ottenere visibilità; se l’obiettivo è vendere, invece, diventano centrali le conversioni.

Alla base di tutto c’è anche la capacità di interpretare correttamente le informazioni. A volte un annuncio ottiene molti clic ma poche vendite, e ciò può essere un segnale del fatto che, anche se la creatività funziona, la pagina di destinazione non è quella giusta. Altre volte il problema può essere il target troppo ampio o troppo ristretto.

Tendenze future del social advertising

Il social advertising continua a evolversi rapidamente, seguendo i cambiamenti nelle abitudini degli utenti e nelle tecnologie digitali. Interessante è ad esempio il fatto che si inizino a testare gli annunci pubblicitari all’interno dei chatbot AI.

Sicuramente le piattaforme social stanno sempre più puntando su formati pubblicitari immersivi, autentici e coinvolgenti, come video brevi e contenuti interattivi. L’obiettivo è catturare l’attenzione in modo più naturale e coinvolgente, ma anche creare community affiatate, solide e fedeli intorno al brand, interagendo con gli utenti-clienti in modo genuino.

Il ricorso all’intelligenza artificiale promette di rendere più efficiente e rapida l’analisi dei dati e la personalizzazione delle campagne, consentendo alle aziende di adeguare i messaggi in base agli interessi e ai comportamenti degli utenti, e di aumentare l’efficacia delle comunicazioni pubblicitarie.

Infine, si prevede una crescente integrazione tra e-commerce e social media, dove l’esperienza di acquisto può diventare sempre più immediata e fluida senza lasciare la piattaforma.