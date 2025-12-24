MacOS, questo nuovo malware è in grado di aggirare tutti i sistemi di sicurezza

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gli esperti di sicurezza informatica hanno trovato un sofisticato malware per macOS capace di superare le protezioni del sistema operativo e installare virus

In sintesi

È stato scoperto un malware per macOS insolitamente sofisticato, capace di eludere protezioni storiche come Gatekeeper e XProtect.

A differenza dei malware tradizionali, questa minaccia riesce ad avviarsi anche quando il sistema segnala il potenziale pericolo, dimostrando che i dispositivi Apple non sono più immuni da attacchi complessi precedentemente riservati ad altri sistemi operativi.

Lanciato un nuovo allarme per gli utenti Apple, con gli esperti di sicurezza informatica che hanno scoperto un nuovo malware per macOS. Secondo le prime analisi, il file malevolo riesce a bypassare le protezioni integrate del sistema operativo, arrivando a colpire facilmente anche quei dispositivi considerati generalmente più sicuri rispetto ad altri sistemi operativi.

Stando al report condiviso, pare che questa minaccia sia stata progettata con tecniche più sofisticate rispetto ai malware macOS tradizionali, rendendo inefficaci strumenti come Gatekeeper e XProtect, che normalmente impediscono l’esecuzione di software non autorizzato o potenzialmente dannoso.

Come funziona il nuovo malware per macOS

Secondo le prime segnalazioni, il malware utilizza metodi avanzati per sfuggire ai controlli di sicurezza, compresa la capacità di avviarsi anche quando macOS segnala che il software potrebbe danneggiare il sistema.

In passato, per evitare situazioni del genere, Apple ha introdotto sistemi come Gatekeeper per verificare la firma digitale e lo stato di notarizzazione delle applicazioni prima che possano essere eseguite, proprio per bloccare minacce di questo tipo. Tuttavia, in questo caso, sembra che gli strumenti difensivi non siano riusciti a intercettare la minaccia prima dell’avvio, consentendo potenzialmente l’infiltrazione di software malevolo.

La comparsa di un malware che supera le protezioni integrate implica che anche utenti con impostazioni di sicurezza standard potrebbero essere a rischio se scaricano o installano software da fonti non verificate. Questo mette in evidenza come le difese automatiche di macOS, pur solide, non siano infallibili di fronte a tecniche di attacco sempre più elaborate.

Oltre a questo, l’insorgere della nuova minaccia dimostra come negli ultimi anni i malware per macOS siano diventati sempre più sofisticati, riuscendo ad attaccare anche il software Apple, tradizionalmente considerato molto più sicuro rispetto a Windows.

Inoltre, anche se il colosso di Cupertino aggiorna regolarmente le difese, la capacità dei criminali informatici di innovare i propri strumenti resta elevata, creando un costante gioco di forza tra chi sviluppa malware e chi protegge i sistemi.

Come proteggersi dal nuovo malware

Per proteggere i propri dispositivi, gli esperti suggeriscono, anzitutto, di scaricare software solo da fonti ufficiali come il Mac App Store o da altri siti considerati affidabili.

Fondamentale anche aggiornare regolarmente macOS e le varie applicazioni in modo da avere sempre accesso alle patch di sicurezza più recenti, che chiudono vulnerabilità di sistema già note.

Infine, può essere utile considerare l’uso di software antivirus o di sistemi di protezione aggiuntiva per analizzare i file sospetti prima dell’esecuzione ed evitare, dunque, che file malevoli si insinuino nel sistema operativo, scaricando virus e altre tipologie di malware.