Guida completa a Google Assistant e Gemini: come attivarli, usarli e disattivare l’assistente Google. Differenze tra i due, consigli e soluzioni ai problemi più frequenti

In sintesi

Google Assistant è un assistente vocale affidabile e integrato nei dispositivi Android, utile per gestire attività quotidiane e smart home.

Gemini introduce funzionalità avanzate di IA generativa e diventa un assistente vocale più conversazionale e creativo.

La scelta tra Gemini o Google Assistant dipende dalle esigenze: praticità quotidiana per il primo, capacità avanzate e flessibili per il secondo.

Gli assistenti vocali possono diventare strumenti preziosi per semplificare la vita quotidiana, ma solo quando li conosciamo davvero e comprendiamo come metterli al nostro servizio. Da sveglie e promemoria ai comandi per la casa smart, fino alla gestione delle informazioni personali, un assistente digitale può fare molto più di quanto, forse, molti di noi immaginano. Per sfruttarne al massimo le potenzialità, però, è fondamentale sapere come utilizzarlo e come farlo dialogare con le nostre abitudini digitali.

Questo discorso vale anche per Google Assistant e Gemini, due strumenti di casa Google che condividono funzioni di supporto vocale, ma appartengono a generazioni tecnologiche diverse. Il primo è il classico assistente vocale integrato nei dispositivi Android e nei prodotti smart home Google. Il secondo, invece, rappresenta la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale generativa. In questa guida capiamo come funzionano, quali sono le differenze e come scegliere quello giusto, finché si può.

Come attivare Google Assistant e cosa può fare

Google Assistant funziona come assistente vocale intelligente ed è progettato per rispondere ai comandi, gestire le attività quotidiane e interagire con app, servizi e dispositivi smart. Presentato ufficialmente nel 2016, è integrato nella maggior parte degli smartphone Android, nei tablet, negli speaker intelligenti come Google Nest e in molti altri dispositivi connessi.

Per attivarlo su smartphone basta pronunciare il comando vocale “Ok Google” o “Hey Google”, o tenere premuto il tasto Home (nei modelli più vecchi). In alternativa si può utilizzare l’app Google. Sul dispositivo la funzionalità potrebbe essere disattivata di default e deve essere opportunamente configurata prima di poter essere utilizzata.

Una volta attivo, Google Assistant permette di svolgere varie azioni utili: ad esempio impostare promemoria, avviare chiamate, inviare messaggi, controllare dispositivi smart home, riprodurre musica, cercare informazioni online, fornire indicazioni stradali, interagire con applicazioni compatibili… Il tutto semplicemente impartendo un comando vocale, appunto. È un assistente evidentemente pensato per svolgere compiti rapidi e semplificare operazioni quotidiane, riducendo il bisogno di usare e toccare lo schermo del telefono.

Cos’è e come funziona Gemini di Google

Gemini è un modello di intelligenza artificiale generativa che non si limita a eseguire comandi, ma elabora contenuti, genera testo, risponde a domande complesse, aiuta a studiare, programmare, creare documenti, immagini e molto altro. Può funzionare anche come assistente vocale, quindi non solo tramite digitazione ma anche con comandi a voce, trasformandosi in un compagno digitale più avanzato e conversazionale.

Gemini è disponibile tramite app dedicata su Android, ma vi si può accedere via web e app anche su altri dispositivi. La piattaforma è progettata per evolvere continuamente e integrare servizi Google come Gmail, Drive, Maps e YouTube in modo più profondo rispetto al passato.

Come diversi utenti avranno già notato, e come è stato annunciato mesi fa da Google, attualmente è in corso la graduale sostituzione di Google Assistant con Gemini. Sugli smartphone compatibili, ad esempio, Google Assistant sparirà per fare posto a Gemini. Lo stesso accade in Android Auto e Google Home.

Meglio Gemini o Google Assistant: qual è l’assistente migliore per te?

La domanda “meglio Gemini o Google Assistant?” è sempre più comune perché, come accennato, siamo nel pieno di una fase di transizione: Google sta progressivamente sostituendo l’assistente tradizionale con Gemini, ma i due al momento ancora coesistono. La scelta, dunque, ancora per un po’ e su alcuni dispositivi, dipende dalle esigenze dell’utente.

Google Assistant esegue compiti specifici, quindi rimane ideale per azioni rapide e quotidiane come gestione del telefono, controllo della smart home e automatizzazione semplice. È immediato e affidabile: ottimo per chi vuole un assistente vocale classico.

Invece, Gemini analizza, comprende e crea contenuti, fornendo un supporto più simile a un assistente personale dotato di pensiero critico. È la scelta migliore per chi desidera un assistente vocale IA capace di comprendere contesti complessi, generare idee, creare contenuti, supportare lo studio o il lavoro e svolgere anche funzioni che vanno oltre il comando vocale standard. È inoltre progettato per conversazioni più naturali e personalizzate, anche grazie a una capacità di apprendimento e produzione molto più avanzata.

Ricapitolando, se si usa l’assistente soprattutto per comandi vocali veloci, Google Assistant è ancora perfetto. Se si vuole un assistente evoluto che aiuti a ragionare, imparare e creare, Gemini è il futuro. Chi sceglie oggi può contare su entrambi, ma è bene sapere che il mercato sta già puntando verso Gemini come riferimento principale.

Google Assistant non funziona, i problemi più comuni e come risolvere

Cosa fare quando l’assistente Google non funziona? Se l’attivazione vocale non risponde o l’app non rileva i comandi, la causa potrebbe essere un malfunzionamento, ma anche una semplice impostazione scorretta del dispositivo.

La prima cosa da verificare è quindi che le impostazioni vocali siano opportunamente abilitate. Per farlo, si può aprire l’app Google Home sul proprio dispositivo Android, entrare nelle impostazioni e assicurarsi che le funzioni Hey Google e Voice Match siano attive e configurate. Se si utilizza un dispositivo gestito da un account Google Workspace for Education e il comando vocale non si attiva, può darsi che l’amministratore abbia limitato le autorizzazioni, quindi è utile verificare con la propria amministrazione.

Quando i problemi riguardano speaker intelligenti, smart display o orologi smart, è importante controllare che il dispositivo sia acceso, connesso a Internet e collegato alla stessa rete Wi-Fi del telefono usato per configurarlo. Anche il microfono deve essere attivo: nei dispositivi con interruttore dedicato questo deve essere su On, mentre nei vecchi modelli Google Home l’attivazione e la disattivazione avvengono tramite tasto fisico.

In caso di ulteriore difficoltà, è utile consultare le opzioni di assistenza dedicate ai dispositivi smart o regolare la sensibilità del comando “Hey Google” tramite l’app Google Home.

Come disattivare Google Assistant, la guida passo passo per i tuoi dispositivi

È anche possibile disattivare l’assistente Google senza grandi complicazioni. Per disattivarlo completamente è sufficiente aprire l’app Google sullo smartphone, toccare l’icona del profilo personale, entrare nelle impostazioni e selezionare la sezione dedicata all’Assistente Google. Scorrendo tra le opzioni si trova la voce Generali, dove è possibile disattivare la funzione principale dell’assistente. Una conferma finale conclude la procedura e, qualora si cambi idea, basterà ripercorrere gli stessi passaggi e riattivare la funzione.

Se invece si desidera mantenere attivo l’assistente ma impedire che si avvii con il comando vocale, si può intervenire solo sulla funzione Hey Google. Anche in questo caso si parte dall’app Google, si accede alle impostazioni dell’Assistente e si entra nella sezione dedicata a Hey Google e Voice Match. Da qui è possibile disattivare il riconoscimento vocale, evitando attivazioni involontarie ma conservando tutte le funzionalità dell’assistente quando avviato manualmente. Nei dispositivi più datati è inoltre possibile evitare l’attivazione tramite tasto Home modificando le impostazioni di sistema relative al pulsante.

Esiste anche la possibilità di bloccare l’assistente solo nella schermata di blocco. La procedura è simile: si entra nelle impostazioni dell’Assistente Google e si disattiva la voce relativa alle risposte nella schermata di blocco. Così si può continuare a usare il telefono in modo tradizionale, senza interazioni vocali indesiderate.