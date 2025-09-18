Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

Gen AI introduce l’IA agentica su Amazon, supportando i venditori con gestione proattiva e strategie su misura.

Seller Assistant evolve in un consulente virtuale che può semplificare inventario, account e campagne pubblicitarie.

I venditori indipendenti rappresentano il cuore pulsante dello store Amazon. Che si tratti di piccole start-up, imprese famigliari o brand più affermati, più del 60% delle vendite nasce dal loro lavoro. Per supportarli nella crescita e semplificare la gestione quotidiana delle loro attività, Amazon ha deciso di investire ulteriormente sull’intelligenza artificiale introducendo Gen AI, un nuovo strumento pensato per accompagnare i venditori in ogni fase del loro business. Alla base di questa innovazione c’è la IA agentica, o agentic AI, una tecnologia che è in grado di ragionare, pianificare e agire senza la costante supervisione umana.

IA agentica: perché ora è un aiuto per i venditori su Amazon

Con il termine IA agentica si indica una nuova generazione di intelligenza artificiale capace di passare dalla semplice risposta a domande e richieste, all’elaborazione di strategie, previsioni, obiettivi e azioni concrete. Non si tratta più di un supporto passivo, insomma, ma di un partner in grado di collaborare attivamente con chi gestisce un business online.

Amazon ha scelto di adottare questa tecnologia integrandola nel già noto Seller Assistant. Quest’ultimo era nato come strumento basato su AI generativa, utile per rispondere ai dubbi dei venditori e per guidarli nelle procedure di gestione dello store. Oggi, con l’IA agentica, Seller Assistant evolve diventando un consulente virtuale che può monitorare lo stato dell’account, proporre strategie di vendita, suggerire azioni specifiche e, con il consenso del venditore, persino eseguirle.

Come funziona il nuovo strumento Gen AI su Amazon

Nelle intenzioni di Amazon, che ha annunciato la novità in questi giorni, Gen AI può diventare un alleato prezioso per ogni venditore su Amazon perché riduce tempi e complessità legate alla gestione delle attività. Grazie a modelli avanzati come Amazon Nova e Anthropic, il sistema è infatti in grado di analizzare dati di vendita, inventario, performance degli annunci e tendenze di mercato, offrendo soluzioni su misura.

Un esempio concreto riguarda la gestione di domanda e giacenze in magazzino. Seller Assistant può segnalare i prodotti a bassa rotazione, suggerendo quando abbassare i prezzi o rimuovere articoli per evitare costi di magazzino. In vista di picchi stagionali, invece, lo strumento elabora piani dettagliati di spedizione e allocazione delle scorte, così da ridurre al minimo i rischi di esaurimento e migliorare i tempi di consegna.

Tra le altre cose, Gen AI supporta anche la parte creativa con Creative Studio, uno strumento che consente di realizzare campagne pubblicitarie professionali in poco tempo. Grazie ad analisi intelligenti dei prodotti e dei segnali di acquisto dei clienti, il sistema propone concept di annunci mirati, con l’obiettivo di aumentare la visibilità e il ritorno sugli investimenti.

La IA è al fianco dei venditori con nuove funzionalità

Amazon ha già iniziato a distribuire queste innovazioni partendo dal mercato statunitense, con l’obiettivo di estendere presto il servizio ad altri Paesi senza costi aggiuntivi.

L’evoluzione di Seller Assistant mostra la direzione intrapresa dal colosso dell’e-commerce globale: trasformare un assistente virtuale in un partner d’affari sempre disponibile, capace di semplificare la burocrazia, ottimizzare le risorse e guidare strategie di crescita.

Amazon ha inoltre già annunciato che nei prossimi mesi arriveranno nuove funzionalità, dall’ottimizzazione ancora più avanzata della logistica di Amazon fino a strumenti di supporto per l’espansione internazionale.