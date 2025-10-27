Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

monticello / Shutterstock.com

In sintesi

Copilot Mode porta l’intelligenza artificiale in Microsoft Edge, semplificando la navigazione e le azioni online.

Con Atlas di OpenAI nasce una nuova competizione nel mondo dei browser AI.

«Un compagno dinamico e intelligente» che affianca l’utente nella navigazione online. Così il CEO di Microsoft AI, Mustafa Suleyman, ha presentato Copilot Mode, un nuovo set di funzionalità integrate in Edge che lo rendono un vero e proprio browser intelligente. L’annuncio è arrivato a poca distanza dal lancio di Atlas, il browser basato sull’intelligenza artificiale recentemente presentato da OpenAI. Le due piattaforme hanno effettivamente dei punti di contatto, ponendosi in diretta concorrenza e rendendo ancora più agguerrito il panorama dei browser basati su IA.

Come funziona Copilot Mode e perché rende Edge un browser AI

Il lancio di Copilot Mode era pianificato da tempo ed è stato preceduto da mesi di sviluppo. Ma come funziona esattamente? In pratica, dopo che l’utente dispone l’autorizzazione, Copilot può leggere le schede aperte del browser, riassumere le informazioni, confrontare i dati provenienti da più pagine web e anche svolgere azioni online al posto dell’utente.

Un esempio: stiamo cercando un albergo per la nostra prossima vacanza e, dopo aver aperto varie pagine web di strutture che sembrano interessanti, possiamo chiedere a Copilot di confrontare le varie offerte e di fornirci un riassunto degli alloggi più convenienti, considerando solo quelli che accettano animali e sono vicini al mare. Possiamo anche chiedere a Copilot di compilare moduli o addirittura effettuare prenotazioni.

Cosa cambia tra Copilot Mode e Atlas

Come ha prontamente notato la stampa di settore, Copilot Mode integrato in Microsoft Edge e Atlas, presentati a circa 48 ore di distanza uno dall’altro, si somigliano molto nell’approccio, nell’interfaccia e nelle funzionalità. Ci sono però delle differenze.

Atlas è di fatto un browser nuovo, mentre Copilot Mode è un’estensione smart di un browser già esistente (Microsoft Edge). Oltre a ciò, Copilot Mode è caratterizzato da un layout scuro con pulsanti che seguono le convenzioni di Windows e ha posizionato la funzionalità “ride-along” in una nuova scheda. Il modello linguistico che lo alimenta, inoltre, è Copilot.

Nel caso di Atlas, invece, la modalità “ride-along” è presentata in modalità split-screen; mentre il modello linguistico che lo alimenta è ChatGPT.

Quali sono i vantaggi e i rischi dei browser AI

In sintesi, Microsoft e OpenAI hanno entrambi presentato un browser con funzioni AI, visivamente essenziale e pulito, che promette di semplificare le azioni online di un utente interagendo con i contenuti web. I progetti sono anticipati da mesi di sviluppo, quindi la somiglianza tra le due novità potrebbe essere davvero una coincidenza.

Certamente, però, il fatto che la presentazione dei due browser AI sia avvenuta sostanzialmente negli stessi giorni è un indizio della sempre più agguerrita concorrenza nel campo della IA generativa e agentica.

In futuro i browser basati su intelligenza artificiale diventeranno probabilmente più avanzati, performanti, efficaci e diffusi, con l’ambizione di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con internet semplificando le loro attività quotidiane online e la navigazione sul web. Il browser IA potrebbe diventare, insomma, un vero e proprio assistente smart a disposizione dell’utente. La novità cela però alcuni rischi, dato che al momento sembra che questo tipo di browser sia sensibile ad attacchi informatici.