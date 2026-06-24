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Fare uno screenshot su Mac è semplice grazie alle scorciatoie e all'app integrata. Ecco tutti i metodi disponibili e come utilizzarli.

Fare uno screenshot su Mac è una delle operazioni più comuni per condividere un errore tecnico o conservare informazioni importanti. Il sistema operativo macOS mette a disposizione diversi strumenti integrati che consentono di acquisire immagini dello schermo senza la necessità di installare software aggiuntivi.

Apple offre sia scorciatoie da tastiera sia un’app dedicata chiamata Screenshot, che permette di gestire in modo più preciso catture e registrazioni dello schermo. Le opzioni disponibili consentono di acquisire l’intero display, una finestra specifica oppure una porzione selezionata dello schermo.

Come fare uno screenshot dell’intero schermo del Mac

Il metodo più rapido per acquisire l’intero schermo consiste nell’utilizzare la combinazione di tasti Maiuscole-Comando-3.

Una volta premuti i tasti, l’immagine viene salvata automaticamente. Se sullo schermo compare una miniatura nell’angolo, è possibile selezionarla per apportare modifiche immediate prima del salvataggio definitivo.

Per impostazione predefinita, gli screenshot vengono salvati sulla scrivania.

Come catturare solo una parte dello schermo

Quando è necessario acquisire soltanto un’area specifica, è possibile utilizzare la scorciatoia Maiuscole-Comando-4.

Dopo aver premuto i tasti, il puntatore si trasforma in un mirino. A questo punto è sufficiente selezionare l’area desiderata trascinando il cursore sullo schermo. Rilasciando il pulsante del mouse o del trackpad viene generato lo screenshot.

Durante la selezione è possibile annullare l’operazione premendo il tasto Esc oppure spostare l’area evidenziata mantenendo premuta la barra spaziatrice.

Come acquisire una finestra o un menu su macOS

macOS consente anche di catturare una singola finestra senza dover ritagliare manualmente l’immagine.

Per farlo è necessario premere Maiuscole-Comando-4 e successivamente la barra spaziatrice. Il cursore assumerà l’aspetto di una fotocamera. Facendo clic sulla finestra o sul menu desiderato verrà acquisita esclusivamente quella porzione dello schermo.

Lo stesso sistema può essere utilizzato per catturare la barra dei menu o specifiche finestre aperte sul desktop.

L’app Screenshot integrata in macOS

A partire da macOS Mojave 10.14 è disponibile l’app Screenshot, accessibile tramite la combinazione Maiuscole-Comando-5.

Questo strumento raccoglie in un’unica interfaccia le principali funzioni dedicate agli screenshot e alle registrazioni dello schermo. Attraverso il pannello è possibile scegliere cosa catturare, dall’intero schermo a un’area personalizzata. Lo stesso menu consente anche di avviare registrazioni video dello schermo.

Tra le opzioni disponibili figurano la scelta della posizione di salvataggio, l’impostazione di un timer, la visualizzazione della miniatura fluttuante che compare dopo la cattura e alcuni strumenti di modifica rapida. È inoltre possibile decidere se includere il puntatore del mouse nell’immagine.

Dove vengono salvati gli screenshot?

Gli screenshot vengono normalmente archiviati sulla scrivania del Mac. Il percorso di salvataggio può comunque essere modificato direttamente dall’app Screenshot.

Chi preferisce copiare immediatamente l’immagine negli Appunti può tenere premuto il tasto Ctrl mentre utilizza le scorciatoie da tastiera. In questo modo lo screenshot viene copiato e può essere incollato direttamente in un documento, in un messaggio di posta elettronica, in un editor di immagini o in qualsiasi altra applicazione compatibile.

I file degli screenshot vengono salvati in formato PNG, mentre le registrazioni dello schermo vengono archiviate come file MOV.

Cos’è uno screenshot?

Uno screenshot è un’immagine che cattura ciò che viene visualizzato sullo schermo di un dispositivo in un determinato momento.

Può essere utilizzato per diversi scopi: conservare informazioni importanti, documentare un errore tecnico, condividere una conversazione, salvare una ricevuta digitale oppure mostrare a qualcuno ciò che appare sul proprio schermo senza doverlo descrivere a parole.