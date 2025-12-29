Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

Nano Banana Pro di Gemini consente di generare immagini e illustrazioni partendo da prompt testuali chiari, sfruttando uno dei modelli text-to-image più evoluti di Google.

La qualità del risultato dipende da come vengono descritti soggetto, stile, luce, testi e immagini di riferimento all’interno del prompt.

Nano Banana Pro è l’apprezzato modello text-to-image di Google basato sull’architettura Gemini 3, progettato per creare immagini e illustrazioni di vario genere in modo rapido e preciso. Il livello di qualità e realismo dei risultati ha da subito colpito positivamente gli utenti, che hanno iniziato a utilizzare in modo massiccio il tool. Tutto però dipende dal prompt: deve essere chiaro, ben strutturato e abbastanza dettagliato da fornire al modello il giusto spunto creativo, ma senza risultare confuso. Insomma, un buon prompt è il punto di partenza essenziale per trasformare un’idea astratta in un’immagine coerente e di qualità.

Come scrivere prompt per Nano Banana Pro

Scrivere un prompt efficace per Nano Banana Pro riduce il margine di errore nel risultato finale e aumenta le probabilità di ottenere un’immagine precisa e vicina all’idea che si ha in mente.

Nel testo del prompt è importante definire con chiarezza il soggetto principale, la composizione dell’immagine, l’inquadratura e ciò che accade nella scena. Anche il contesto ambientale ha un ruolo fondamentale, così come lo stile visivo, che può spaziare dall’acquerello alla pop art, dal fotorealismo all’illustrazione digitale.

Oltre a queste indicazioni di base, ogni dettaglio aggiuntivo rappresenta un valore in più. È possibile indicare la gradazione dei colori, il livello di saturazione o il tipo di illuminazione, ad esempio una luce morbida naturale o un’illuminazione drammatica da studio.

Nano Banana Pro consente anche di simulare una profondità di campo ridotta, utile per ottenere uno sfondo sfocato e mettere in risalto il soggetto principale. In questo caso si possono usare direttamente dei riferimenti fotografici come f/1.8, che indica un’apertura del diaframma ampia e quindi una forte separazione tra soggetto e sfondo.

Inoltre, il modello è in grado di comprendere composizioni complesse legate al mondo reale, per cui si possono semplicemente inserire riferimenti concreti facilmente riconoscibili, come ambientazioni urbane, interni di uffici moderni o scenari naturali specifici.

Infine, è utile specificare se l’immagine deve essere adattata a un formato particolare, ad esempio verticale per i social, orizzontale per un sito web o quadrato per una piattaforma di e-commerce.

Come inserire testi nelle immagini AI di Nano Banana Pro

L’inserimento di testi nelle immagini generate dall’intelligenza artificiale è spesso stato un punto critico, soprattutto per via di errori di spelling e in generale testi poco leggibili. Con Nano Banana Pro questa funzione è stata però migliorata, rendendo più affidabile la resa tipografica.

Per ottenere buoni risultati è consigliabile inserire nel prompt il testo esatto da visualizzare, racchiudendolo tra virgolette, e anche specificare il tipo di carattere desiderato.

È altrettanto importante indicare chiaramente dove il testo deve comparire all’interno dell’immagine, ad esempio su un cartello stradale, su un’insegna luminosa, su una copertina o su un manifesto.

Più la descrizione è precisa, maggiore sarà la probabilità che il testo venga integrato in modo corretto, oltre che coerente con lo stile dell’illustrazione e con il contesto visivo generale.

A cosa servono le immagini di riferimento su Nano Banana Pro

Nano Banana Pro permette di caricare fino a quattordici immagini di riferimento, una funzione (disponibile anche in altri tool) particolarmente utile per mantenere coerenza visiva tra più output.

Il ricorso alle immagini di riferimento è infatti ideale quando si vogliono rappresentare gli stessi personaggi in scene diverse, ad esempio, oppure applicare una caratteristica comune a una serie di immagini, come uno stile ricorrente o la presenza costante di un logo aziendale.

Le immagini di riferimento possono essere utilizzate anche come base per operazioni di editing. Caricando una foto esistente e fornendo istruzioni di modifica dirette, infatti, è possibile ottenere una sorta di post-produzione automatizzata, in cui il modello interviene per adattare (in base alle specifiche richieste dell’utente) colori, atmosfera, elementi grafici o altri dettagli della scena.