Perché la batteria dello smartphone si scarica velocemente e quali sono i trucchi e i suggerimenti per farla durare più a lungo preservandone anche l’integrità

Vedere la batteria dello smartphone che si degrada è un fenomeno inevitabile dovuto essenzialmente all’uso prolungato del proprio dispositivo. Tuttavia, seguendo una serie di buone abitudini di ricarica e di utilizzo è possibile ritardare questo fenomeno anche se non esiste una soluzione definitiva per prevenire l’invecchiamento delle batterie agli ioni di litio.

Vediamo allora quali sono i fattori che accelerano il degrado della batteria e come cercare di rallentarli.

Stressare la batteria con cicli di carica e scarica

Le batterie agli ioni di litio operano al meglio all’interno di un intervallo di carica specifico. Mantenere costantemente la batteria al 100% di carica sottopone gli ioni a un’elevata tensione, che può destabilizzarne la struttura chimica accelerandone il deterioramento.

Allo stesso modo, lasciare che la batteria si scarichi regolarmente fino allo 0% la espone a cicli di scarica profonda che ne riducono la vita utile complessiva. La soluzione ideale è mantenere il livello di carica tra il 20% e l’80%.

Per preservare la salute della batteria su Android e su iOS ci sono degli strumenti integrati che gestiscono carica e scarica in modo intelligente, ottimizzando l’utilizzo del componente.

Esposizione a temperature estreme

Le temperature eccessivamente alte o basse sono tra i principali nemici delle batterie agli ioni di litio. Il calore accelera le reazioni chimiche interne, causando un deterioramento irreversibile. Per questo motivo, il dispositivo può sospendere temporaneamente la ricarica in caso di surriscaldamento.

Allo stesso modo il freddo può compromettere la funzionalità degli ioni, portando a cali improvvisi della carica o a spegnimenti inattesi.

Per preservare la batteria, è fondamentale evitare di esporre il telefono a fonti di calore diretto o a condizioni di gelo prolungate.

Utilizzo di accessori di ricarica di bassa qualità

Altro fattore di rischio per le moderne batteria è l’utilizzo di caricabatterie e cavi non originali o non certificati che possono rappresentare un rischio significativo.

Gli accessori commerciali, spesso di bassa qualità, non rispettano gli standard di sicurezza e possono mancare di sistemi di regolazione della tensione, protezione da sovratensioni o gestione termica. Questo può portare a un’erogazione di potenza irregolare che rallenta la ricarica e può anche danneggiare la batteria e il dispositivo stesso.

Utilizzo intensivo durante la ricarica

L’utilizzo di applicazioni molto energivore, come videogiochi o la fotocamera, mentre il telefono è in carica può generare un eccessivo calore. Questo stress termico, unito al calore naturale prodotto dal processo di ricarica, può compromettere la salute della batteria.

Nonostante i moderni dispositivi abbiano meccanismi di protezione, l’uso intensivo in queste condizioni può rallentare notevolmente il processo di ricarica e contribuire al deterioramento del componente a lungo termine.

Non installare gli aggiornamenti di sistema

Gli aggiornamenti del sistema operativo non si limitano a introdurre nuove funzionalità e spesso contengono ottimizzazioni cruciali per la gestione energetica, l’efficienza delle prestazioni e il controllo delle attività in background.

Ignorare questi aggiornamenti può rendere il telefono meno efficiente, portando a un consumo energetico più rapido e a cicli di ricarica più frequenti che a lungo andare possono rovinare il componente e rendere il dispositivo inutilizzabile.