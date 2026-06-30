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Le temperature elevate non mettono sotto pressione soltanto le persone. Smartphone, tablet, console e computer possono ridurre le prestazioni o spegnersi quando il calore supera i limiti gestiti dal sistema. Con alcune precauzioni è però possibile contenere il problema e proteggere soprattutto la batteria, uno dei componenti più sensibili alle alte temperature.

Perché smartphone e tablet diventano più lenti con il caldo

Molti dispositivi sono generalmente progettati per funzionare in ambienti con temperature comprese tra 0 e 35 °C. Si tratta, tuttavia, di un’indicazione generica: per conoscere i parametri esatti è necessario consultare il sito del produttore.

Quando viene superata la soglia prevista, il sistema può diminuire la luminosità dello schermo, limitare la potenza del processore, ridurre le prestazioni o sospendere temporaneamente la ricarica. Nei casi più seri possono verificarsi anche malfunzionamenti. Questi comportamenti, però, non indicano necessariamente un guasto: servono a contenere il calore e a proteggere i componenti interni.

Il rischio aumenta quando alla temperatura esterna si aggiunge il carico di lavoro del dispositivo. Videogiochi, registrazione di filmati, streaming, videochiamate e navigazione GPS richiedono molte risorse. Anche il display impostato alla massima luminosità contribuisce al riscaldamento. Nelle ore più calde conviene quindi abbassare la luminosità, attivare il risparmio energetico, limitare l’utilizzo del dispositivo, rimuovere eventuali cover e rimandare le attività più impegnative.

Evitare sole diretto, auto chiuse e ricarica sotto stress

Il primo accorgimento consiste nel tenere smartphone e tablet all’ombra. Lasciarli su un tavolo esposto al sole o all’interno di un’auto parcheggiata può far salire rapidamente la temperatura. L’utilizzo prolungato in condizioni molto calde può inoltre ridurre in modo permanente la durata della batteria.

Durante la ricarica è preferibile non utilizzare applicazioni particolarmente pesanti. La ricarica rapida e quella wireless possono generare ulteriore calore, soprattutto quando l’ambiente è già caldo, come accade spesso nei mesi estivi. Se il telefono raggiunge una temperatura eccessiva, è opportuno scollegarlo dall’alimentazione e, preferibilmente, spegnerlo.

Anche una custodia spessa può ostacolare la dispersione del calore. Rimuoverla temporaneamente può essere utile, purché il dispositivo venga lasciato in un luogo sicuro.

Come raffreddare correttamente un dispositivo

Quando compare un avviso relativo alla temperatura, la priorità è interrompere l’utilizzo. È consigliabile scollegare il dispositivo dall’alimentazione, spostarlo in un ambiente più fresco, spegnerlo e attendere che si raffreddi prima di usarlo nuovamente.

Non bisogna invece ricorrere al frigorifero, al congelatore, al contatto diretto con il ghiaccio o ad altre soluzioni estreme. Un abbassamento improvviso della temperatura può provocare condensa e sottoporre i componenti a uno sbalzo termico. Il raffreddamento deve avvenire gradualmente lontano dal sole e in un ambiente ventilato.

Attenzione alle prese d’aria dei computer portatili

Nel caso dei notebook, il problema principale riguarda spesso la ventilazione. Utilizzare il computer sul letto o sul divano può ostruire le prese d’aria e ostacolare la dispersione del calore. È quindi preferibile appoggiarlo su una superficie rigida e ben ventilata. È inoltre utile controllare che le griglie non siano bloccate dalla polvere.

Se le ventole rimangono molto rumorose anche durante attività leggere oppure il computer si spegne ripetutamente, il caldo estivo potrebbe non essere l’unica causa. In questi casi conviene chiudere i processi più impegnativi e richiedere assistenza qualora il problema continui.

Acquistare i supporti di raffreddamento

I supporti di raffreddamento, conosciuti anche come cooling pad, sono accessori progettati per aiutare a mantenere i computer portatili a una temperatura adeguata, limitando il rischio di surriscaldamento e migliorando al tempo stesso l’ergonomia. Esistono diverse soluzioni, dai semplici supporti rialzati passivi alle basi dotate di ventole alimentate tramite USB.