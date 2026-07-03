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Eliminare un account Google è un’operazione che può essere effettuata in qualsiasi momento, ma comporta conseguenze importanti. La cancellazione interessa tutti i servizi collegati a quel profilo, inclusi file, fotografie, calendari, cronologia e contenuti acquistati. Prima di procedere è quindi consigliabile verificare quali dati sono associati all’account ed eventualmente scaricarne una copia.

Google mette a disposizione una procedura dedicata che consente di eliminare l’intero account oppure soltanto alcuni servizi specifici, come Gmail.

Cosa succede quando si elimina un account Google?

La rimozione di un account Google comporta la perdita dell’accesso a tutti i servizi che richiedono l’autenticazione con quel profilo. Tra questi figurano Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Photos e Google Play.

Vengono inoltre eliminati dati e contenuti associati all’account, comprese e-mail, documenti, fotografie e appuntamenti salvati. Non sarà più possibile accedere agli abbonamenti o ai contenuti acquistati tramite YouTube o Google Play utilizzando quel profilo.

Cosa fare prima della cancellazione?

Prima di eliminare l’account è consigliabile controllare le informazioni presenti nel profilo e salvare una copia dei dati importanti. È inoltre opportuno aggiornare eventuali servizi esterni che utilizzano l’indirizzo Gmail come contatto principale, come piattaforme online, social network, servizi bancari, e-commerce e altri servizi collegati.

Chi sospetta che il proprio account sia stato compromesso dovrebbe valutare l’utilizzo degli strumenti di controllo sicurezza messi a disposizione da Google prima di procedere con la cancellazione. Una volta eliminato l’account, infatti, non sarà più possibile utilizzarli per verificare eventuali attività sospette.

Come eliminare un account Google da PC

Per cancellare definitivamente un account Google da computer è necessario accedere alle impostazioni del proprio profilo.

Apri il browser ed effettua l’accesso al tuo account Google. Una volta eseguito il login, clicca sull’immagine del profilo in alto a destra e seleziona “Gestisci il tuo Account Google“.

Nel menu laterale scegli la sezione “Dati e privacy“. Scorri quindi la pagina fino a individuare la voce “Elimina il tuo Account Google“.

Google richiederà l’inserimento della password per verificare l’identità dell’utente. Successivamente verrà mostrata una schermata riepilogativa con l’elenco dei dati e dei servizi che saranno interessati dalla cancellazione.

Prima di procedere è possibile scaricare una copia dei propri dati. Google mette infatti a disposizione strumenti dedicati per esportare e-mail, documenti, fotografie e altri contenuti associati all’account.

Dopo aver letto le informazioni fornite e confermato la volontà di procedere, sarà sufficiente premere il pulsante “Elimina account” per avviare la cancellazione.

Come eliminare un account Google da smartphone Android

Apri le Impostazioni dello smartphone Android e seleziona la voce dedicata a Google o alla gestione dell’account Google. Da qui tocca “Gestisci il tuo Account Google“.

Accedi alla scheda “Dati e privacy” e seleziona la voce “Elimina il tuo Account Google”.

Dopo aver confermato l’operazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, verrà avviata la procedura di cancellazione dell’account.

Come eliminare un account Google da iPhone e iPad

Gli utenti iPhone e iPad possono seguire una procedura simile utilizzando il browser o l’app Google.

Dopo aver effettuato l’accesso al proprio account, è necessario aprire la pagina dedicata alla gestione dell’account Google e selezionare la sezione “Dati e privacy”.

In questa schermata è disponibile la voce “Elimina il tuo Account Google”. Anche in questo caso sarà necessario confermare la propria identità inserendo la password. Una volta completate le verifiche richieste e accettate le condizioni indicate, sarà possibile confermare l’eliminazione dell’account.