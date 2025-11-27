Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Una guida chiara all’editing video: cosa significa, quali programmi e app gratuite usare e come montare un video passo dopo passo, anche senza esperienza

L’editing video oggi è accessibile a tutti grazie a software e app gratuiti, adatti sia ai principianti sia a chi vuole risultati più professionali.

Esistono diversi programmi, più o meno intuitivi da utilizzare, che consentono di montare ed editare video sia da pc sia da smartphone.

Conoscere le tecniche base, dalla selezione del girato alla sincronizzazione audio, è sufficiente per creare video efficaci e credibili.

I contenuti video sono diventati centrali nella comunicazione online. Molte piattaforme social puntano quasi esclusivamente su reel, short video e clip dinamiche, e saper creare contenuti ben montati è un vantaggio per chiunque. Non è più un’abilità richiesta solo ai professionisti: ognuno di noi può avere il desiderio di editare il video delle vacanze, un reel che racconta un’attività quotidiana o un breve contenuto per un progetto personale o lavorativo. Esistono molti strumenti, app e programmi gratis per l’editing video che permettono di ottenere risultati credibili anche senza esperienza. Basta conoscere le basi, scegliere il software più adatto e seguire alcuni semplici passaggi.

Editing video: che cos’è e cosa serve per iniziare

L’editing video è il processo attraverso cui si selezionano, tagliano e si combinano più riprese per creare una narrazione fluida e coerente.

Può essere un’attività molto semplice, come unire alcune clip e aggiungere una musica di sottofondo in un video di pochi minuti, oppure diventare un lavoro complesso che richiede correzione colore, effetti speciali, montaggio multi-camera e grafica avanzata. Esistono quindi diversi livelli di editing video, dal montaggio base fino al lavoro professionale.

Per iniziare servono innanzitutto delle riprese, e dunque uno strumento per registrare. Le riprese possono essere realizzate con uno smartphone, una fotocamera compatta o una videocamera più avanzata.

In base al risultato che si vuole ottenere, possono essere utili treppiedi, microfoni esterni, luci portatili e schede di memoria capienti. È importante scegliere anche il programma di editing video più adatto al proprio livello: i principianti possono optare per software semplici e intuitivi, mentre chi desidera maggiore controllo può affidarsi a strumenti più completi.

Programmi gratis per l’editing video: le migliori soluzioni per Windows e Mac

Su Mac esistono numerosi programmi che permettono di montare video in modo efficace, molti dei quali sono gratuiti. Movavi Video Editor è ad esempio apprezzato per la sua interfaccia intuitiva e per i modelli già pronti che semplificano il lavoro. È ideale per chi vuole ottenere un buon risultato senza investire troppo tempo, anche se alcune funzioni avanzate sono disponibili solo nella versione a pagamento.

Apple iMovie è uno dei software più immediati per chi muove i primi passi nell’editing video. Offre strumenti essenziali ma efficaci, come tagli precisi, transizioni fluide e una buona gestione dell’audio. È perfetto per progetti semplici, ma meno adatto ai montaggi più complessi. DaVinci Resolve rappresenta una soluzione professionale, utilizzata anche da diversi professionisti. La versione gratuita offre funzioni di color correction avanzate, montaggio multicamera e gestione approfondita dell’audio. È però più impegnativo da apprendere rispetto ad altri software.

Shotcut è un programma open source che funziona bene anche su Mac. Permette di lavorare con numerosi formati video e offre strumenti avanzati, pur mantenendo una struttura modulare che può risultare meno intuitiva per i principianti. Kdenlive, anch’esso open source, ha una timeline flessibile e diversi effetti integrati. Ha una curva di apprendimento intermedia e quindi rappresenta un buon compromesso tra semplicità e funzioni avanzate.

Anche gli utenti Windows possono scegliere tra vari programmi gratuiti per computer pensati per livelli di esperienza differenti.

Free Movie Maker è perfetto per i principianti perché offre un’interfaccia semplice e strumenti essenziali per tagliare, unire clip e aggiungere musica. È pensato per chi cerca un montaggio rapido senza funzioni avanzate. Avidemux è un editor leggero che consente di effettuare tagli e conversioni di formato senza complicazioni. È ideale per interventi veloci, dato che non integra gli strumenti creativi presenti nei software professionali.

OpenShot è invece un editor open source compatibile anche con Windows. Propone una timeline intuitiva, la possibilità di aggiungere effetti e titoli animati e un’interfaccia adatta ai meno esperti. Anche VSDC Video Editor, nella sua versione gratuita, offre molte funzioni avanzate come maschere, correzione colore e editing non lineare. Richiede un po’ di pratica, ma è una soluzione completa per chi vuole ottenere risultati di buon livello senza costi.

App per l’editing video: gli strumenti professionali per montare da smartphone

Montare un video direttamente dallo smartphone è diventato semplice grazie a numerose app di editing video che offrono strumenti efficaci, molto intuitivi e spesso gratuiti. CapCut ad esempio è una delle app più utilizzate grazie ai suoi numerosi effetti, transizioni, template e strumenti per la sincronizzazione audio. È adatta sia a chi crea contenuti per i social sia a chi vuole montare video più articolati.

Edits, l’app di Instagram dedicata al montaggio, offre strumenti rapidi pensati per creare reel curati e dinamici. La sua forza è l’integrazione nativa con la piattaforma social e la possibilità di montare contenuti già ottimizzati per i social.

InShot è molto popolare per la sua interfaccia semplice e la possibilità di aggiungere testi, adesivi, filtri e musica con pochi tocchi. È ideale per chi monta video brevi, vlog o clip per i social. Anche l’app KineMaster offre strumenti professionali come controlli avanzati sull’audio, chroma key e un’ampia libreria di effetti. È perfetta per chi vuole un livello di precisione superiore pur lavorando su smartphone.

I migliori strumenti online gratuiti per il montaggio video

I programmi già citati sono disponibili in versione gratuita online, utilizzabile direttamente dal browser, spesso in versione semplificata: questo li rende ottimi strumenti online gratuiti per il montaggio video. Le soluzioni online sono pensate soprattutto per chi non è un professionista del settore e per chi non vuole installare software pesanti, ma desidera un’interfaccia immediata e più facile da usare.

Alcuni strumenti, come iMovie o CapCut, offrono versioni web adatte ai principianti, mentre altri come DaVinci Resolve o Kdenlive, si rivolgono a utenti con maggiore esperienza, che cercano un controllo più avanzato su editing, colore e audio. Talvolta sono disponibili piani a pagamento che danno accesso a funzionalità più avanzate. Scegliere lo strumento giusto dipende soprattutto dal livello di familiarità con il montaggio e dal tipo di progetto da realizzare.

Come editare un video: la guida passo passo alle tecniche di montaggio essenziali

Per capire davvero come editare un video è utile seguire una serie di passaggi chiari. Il primo è scegliere il software più adatto e raccogliere tutto il materiale necessario, ovvero le riprese. È sempre meglio avere del materiale aggiuntivo, ovvero delle riprese extra: si fa sempre in tempo a tagliare il superfluo.

Una buona organizzazione delle clip facilita enormemente il lavoro successivo. È utile avere già in mente in quale ordine si vogliono montare le riprese o, più in generale, che tipo di racconto video si vuole strutturare. Nei video più lunghi o articolati, ma non solo, può essere utile fare uno storyboard, cioè rappresentare in semplici disegni la sequenza di scene che si desidera realizzare nel montaggio.

Una volta importati i file nel programma, si inizia con i tagli: bisogna eliminare le parti inutili per rendere il video più dinamico ed efficace. Alcuni programmi e app consentono di procedere con questa operazione sincronizzando in automatico il montaggio delle riprese con la musica oppure con un modello pre-impostato. Successivamente si possono aggiungere transizioni leggere, ma evitando esagerazioni che distrarrebbero dal contenuto.

La gestione dell’audio è fondamentale: occorre bilanciare voci, musica e rumori di fondo, sincronizzando tutto in modo naturale. La correzione colore permette di uniformare le riprese e dare un aspetto più professionale al video. In questa fase si possono aggiungere effetti, titoli, sottotitoli o grafiche, mantenendo però uno stile coerente. Infine, molti software consentono di registrare un voiceover direttamente dall’interno dell’applicazione: una possibilità utile per tutorial, racconti o video informativi.