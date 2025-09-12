Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi

In Sintesi

Xiaomi ha presentato in Cina il Moaan InkPalm Mini Plus 2, un nuovo e-reader compatto con un design simile a uno smartphone.

Piccolo ed estremamente potente, questo prodotto è fatto per essere trasportato facilmente, semplificando l’accesso alla propria libreria.

Il mercato degli e-reader sta attraversando una fase di profonda trasformazione che sta portando l’intero settore verso dispositivi sempre più compatti e facilmente trasportabili. In questo contesto, Xiaomi ha annunciato in Cina il nuovo Moaan InkPalm Mini Plus 2, un e-reader che per dimensioni e design ricorda un classico smartphone; un fattore di forma interessante che semplifica notevolmente l’accesso ai propri libri preferiti in qualsiasi momento.

Come è fatto Moaan InkPalm Mini Plus 2

Il Moaan InkPalm Mini Plus 2 di Xiaomi ha uno schermo e-ink con rapporto di aspetto 2:1 e risoluzione di 1.440×720 pixel. Il display è compatibile, inoltre, con la regolazione della temperatura colore su 32 livelli ed è in grado di visualizzare ben 256 sfumature di grigio, garantendo un’esperienza di lettura estremamente personalizzabile e confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione.

Il processore in dotazione è un Rockchip RK3566 ARM a cui si affiancano 6 GB di RAM e ben 512 GB di memoria di archiviazione (una bella differenza rispetto ai 32 GB del Kindle di Amazon). Caratteristiche insolite per un dispositivo di questa categoria che, generalmente, è orientato verso operazioni a basso consumo e meno esigenti in termini di risorse hardware.

Un’altra caratteristica interessante del Moaan InkPalm Mini Plus 2 è la presenza di due altoparlanti stereo, che trasformano il dispositivo nella soluzione perfetta anche per l’ascolto di audiolibri. A questo si aggiungono il Bluetooth 5.1 e WiFi 5, due opzioni di connettività utili sia per lo streaming che per il trasferimento dei contenuti.

La batteria ha una capacità di 2.250 mAh, più che adeguata per alimentare questo dispositivo, visti anche i consumi estremamente ridotti dello schermo con tecnologia e-ink. Il sistema operativo a bordo è Android 14, una particolarità che conferisce a questo prodotto un’ulteriore versatilità, permettendo agli utenti di installare altre applicazioni per la lettura e gestire i vari contenuti, anche utilizzando soluzioni che vanno al di fuori dell’ecosistema nativo.

Lato design, il Moaan InkPalm Mini Plus 2 si distingue per un’ottima sottigliezza e, con 6,9 millimetri di spessore, si colloca tra i più sottili della categoria. Inoltre, grazie al vetro acidato il dispositivo garantisce un ottimo feedback tattile durante l’uso, migliorando notevolmente anche la resistenza ai graffi.

Disponibilità e prezzo del Moaan InkPalm Mini Plus 2

Al momento, il Xiaomi Moaan InkPalm Mini Plus 2 è disponibile esclusivamente in Cina, dove può essere già preordinato al prezzo consigliato di circa 170 euro. Per ora non sono ancora state comunicate informazioni ufficiali su un’eventuale distribuzione globale anche se appare molto difficile che il colosso cinese della tecnologia decida di esportare questo e-reader al di fuori del suo mercato di riferimento.