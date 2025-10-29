Come disattivare Siri da iPhone, iPad e Apple Watch, la guida completa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Siri l’assistente smart di Apple è un tool molto interessante ma, in certi casi, può essere opportuno disattivarlo. Ecco come fare su iPhone, iPad e Apple Watch

In Sintesi

Siri è l’assistente vocale di Apple che semplifica l’interazione con i dispositivi, ma spesso è poco apprezzato per attivazioni accidentali, risposte inesatte e suggerimenti invadenti.

Per disabilitare Siri e i suggerimenti basta andare nelle Impostazioni di iPhone, iPad e Apple Watch e bloccare le funzioni dell’assistente vocale.

Siri, il celebre assistente vocale di Apple, è una delle caratteristiche più iconiche dei dispositivi dell’azienda di Cupertino e, anche se non è ancora pienamente integrato con le funzioni di Apple Intelligence, è comunque in grado di semplificare notevolmente la vita dell’utente, affiancandolo in situazioni diverse.

Tuttavia, non tutti lo trovano utile, soprattutto quando, talvolta, si attiva accidentalmente, fornisce risposte non proprio corrette e suggerimenti invadenti. Per questo motivo Apple consente ai suoi utenti di disabilitare lo smart assistant, vediamo come farlo su iPhone, iPad e Apple Watch.

Come disattivare Siri su iPhone e iPad

Disattivare Siri su iPhone o iPad è un’operazione molto semplice, ma richiede una certa attenzione per evitare di lasciare attive alcune funzioni in background.

Per prima cosa bisogna aprire l’app Impostazioni e selezionare l’opzione Apple Intelligence e Siri. Nei dispositivi più datati, dove le nuove funzioni di Apple Intelligence non sono previste, ci sarà solo la voce Siri.

Qui bisogna fare tap su Parla e scrivi a Siri e impostare l’opzione su Disattivato. Successivamente, bisgona disattivare anche Premi il pulsante laterale per Siri, in modo che la pressione prolungata del tasto non attivi più l’assistente vocale. Se disponibile, è possibile disattivare anche Scrivi a Siri per escludere completamente qualsiasi forma di interazione.

Per chi vuole mantenere un minimo di controllo, esiste un’opzione intermedia dove basta disattivare Consenti Siri quando bloccato per impedire l’attivazione dell’assistente quando lo schermo è spento o bloccato.

Come disattivare Siri sull’Apple Watch

Ovviamente, l’assistente vocale è presente anche sull’Apple Watch, dove può risultare ancora più facile da attivare per errore. La scorciatoia per richiamarlo, infatti, consiste nel tenere premuta la Digital Crown, un gesto che molti utenti compiono involontariamente.

Per disattivarlo, basta aprire l’app Watch sull’iPhone associato e scorrere fino a trovare la sezione Siri. Qui bisogna fare tap sulla voce Ascolta e selezionare Disattiva. Nella schermata precedente è utile anche spegnere le opzioni Alza per parlare e Premi la Digital Crown, in modo che Siri non si attiverà più né con il movimento del polso né con la pressione della corona digitale.

Come disattivare le richieste e i suggerimenti di Siri

Negli ultimi anni Siri è diventato molto di più di un “semplice” assistente vocale con le sue funzioni che sono state integrate in diverse parti del sistema operativo, dando vita a una rete di suggerimenti intelligenti che compaiono in ricerche, notifiche e schermate personalizzate.

Per molti utenti queste funzioni risultano utili, ma per altri possono essere fonte di distrazione o fastidio. Per gestirle, basta aprire di nuovo Impostazioni, andare su Apple Intelligence e Siri (o solo Siri, a seconda del dispositivo), scorrere fino alla sezione Suggerimenti e disattivare le varie opzioni a disposizione.

Tra quelle che potrebbero risultare più invadenti ci sono:

Suggerisci app prima di cercare

Consenti notifiche

Mostra nella libreria delle app

Mostra durante la condivisione

Mostra suggerimenti di ascolto

Infine, accedendo ai sottomenu Annuncia chiamate e Annuncia notifiche, è possibile impedire a Siri di leggere ad alta voce il nome del chiamante o le notifiche mentre si ascolta musica o si utilizzano le cuffie.