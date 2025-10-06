Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Nonostante la crescente integrazione dell’intelligenza artificiale (come ChatGPT, Gemini, Apple Intelligence e Copilot) nelle piattaforme digitali, è ancora possibile limitarne o disattivarne le funzioni.

Gli utenti possono intervenire sulle impostazioni dei propri dispositivi e per disattivare l’AI oppure regolarne il funzionamento in base alle proprie esigenze.

L’intelligenza artificiale è diventata sempre più centrale per gli utenti e, grazie all’enorme diffusione di tool come ChatGPT e Gemini, sempre più persone si trovano a interagire quotidianamente con queste tecnologie.

Questi strumenti sono diventati ormai di uso comune, al punto da essere inseriti ormai all’interno di quasi tutte le piattaforme digitali, restando a disposizione di tutti, anche di chi non vuole averci nulla a che fare. In un contesto in cui le aziende stanno cercando di promuovere in tutti i modi i loro tool AI è ancora possibile vivere senza?

La risposta è sì e con alcune semplici accortezze è possibile limitare o disattivare alcune funzioni per ridurne l’impatto nella quotidianità digitale. Vediamo come.

Come disattivare Apple Intelligence

Con l’introduzione di Apple Intelligence, l’azienda di Cupertino ha portato l’intelligenza artificiale al centro del proprio ecosistema. I più recenti iPhone, Mac e iPad sfruttano l’AI per riassumere messaggi, riformulare testi, creare emoji personalizzate, gestire le notifiche in modo intelligente e molto altro.

Tuttavia, per chi desidera disattivare Apple Intelligence o limitarne l’utilizzo, le impostazioni principali sono facilmente accessibili. Per disattivare completamente le funzioni si può andare su Impostazioni, selezionare Apple Intelligence e Siri e disattivare il relativo interruttore.

Per disattivare le notifiche basate su AI e l’opzione Riepiloga notifiche bisogna andare su Impostazioni, Notifiche, Notifiche prioritarie e disattivare il pulsante.

Per disattivare la generazione di immagini e gli strumenti di scrittura AI bisogna andare sempre su Impostazioni, selezionare Tempo di utilizzo, Restrizioni contenuti e privacy, selezionare Apple Intelligence e Siri e disattiva le opzioni Creazione immagini e Strumenti di scrittura.

Come bloccare le funzioni di Gemini

Google è uno dei protagonisti assoluti nello sviluppo dell’intelligenza artificiale grazie a Gemini, un tool ormai alla base dei servizi dell’azienda.

Tra le funzioni più note c’è AI Overviews, che permette di generare un riassunto dei risultati di ricerca evitando all’utente di aprire i vari link della SERP. Per ridurre la presenza delle panoramiche AI nella Ricerca Google nella pagina dei risultati, si può seleziona la scheda Web e visualizzare esclusivamente i link tradizionali. In alternativa, si possono utilizzare altri motori di ricerca al posto di Google.

Per disattivare le funzioni AI in Gmail (da browser) bisogna andare sull’icona a forma di ingranaggio, selezionare Visualizza tutte le impostazioni, fare clic su disattiva Scrittura intelligente, Personalizzazione di Scrittura intelligente e Risposta intelligente.

Come disabilitare Meta AI

Come ben noto, Meta AI è stata integrata all’interno di Facebook, Instagram e WhatsApp già da qualche tempo anche se molti utenti non hanno accolto positivamente la cosa, trovando il nuovo pulsante nell’interfaccia delle app quasi senza preavviso.

Al momento non è possibile disattivare completamente le sue funzioni AI, ma per non avere niente a che fare con l’AI di Meta è sufficiente non chiamarla in causa e questa resterà “in silenzio” fino a quando non sarà l’utente a scegliere di utilizzarla.

Come bloccare Microsoft Copilot

Copilot è il tool AI di Microsoft e oggi è parte integrante dell’esperienza Windows e delle applicazioni Microsoft 365. Tuttavia, non tutti gli utenti accolgono positivamente questa integrazione, e alcuni preferiscono limitarne o eliminarne la presenza.

Per disinstallare Copilot in Windows 11 Home è possibile aprire il menu Start, digitare Copilot, fare clic con il tasto destro sull’icona e seleziona Disinstalla. L’operazione è la stessa per l’app Microsoft 365 Copilot.

Importante ricordare che gli utenti di Windows 11 Pro o dei Copilot+ PC non possono rimuovere completamente l’AI senza modificare la configurazione del sistema, ma possono nasconderla dalla barra delle applicazioni facendo clic col tasto destro sull’icona di Copilot e selezionando Rimuovi.

Per disabilitare Copilot nelle app Microsoft 365 su PC basta aprire una delle app della suite di produttività, andare su File, Opzioni, Copilot, deselezionare la funzione Abilita Copilot e riavviare l’applicazione.