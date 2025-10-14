Google Chrome, la nuova funzione mette un freno alle notifiche inutili
Chrome introduce una funzionalità che blocca in automatico le notifiche dai siti con cui l’utente interagisce meno. Come gestire e disattivare la funzione
In sintesi
- Google Chrome ha introdotto una modalità che disattiva automaticamente le notifiche dai siti web con cui l’utente interagisce meno.
- L’utente riceve un messaggio quando le autorizzazioni alle notifiche vengono rimosse. Se si preferisce un controllo manuale, è possibile disattivare la nuova funzionalità.
Rendere Google Chrome “meno rumoroso”, ma anche migliorare la gestione delle autorizzazioni concesse ai siti web per inviare notifiche non sempre utili. Sono questi gli obiettivi della nuova funzionalità annunciata in questi giorni dal colosso di Mountain View. Google Chrome ha infatti appena introdotto una modalità automatica che disattiva le notifiche dei siti con cui l’utente non ha interagito di recente. In questo modo il browser ridurrà al minimo gli avvisi indesiderati, rendendo l’esperienza di navigazione più pulita e meno invadente.
Com’è la nuova funzione anti-notifiche introdotta su Chrome
La nuova funzione di Chrome, disponibile al momento sia su Android sia su desktop, serve a gestire in modo intelligente le notifiche dei siti web. Nella pratica, il sistema analizza le interazioni dell’utente: se un sito non viene visitato da tempo o se le sue notifiche non vengono mai aperte, Chrome ne disattiverà automaticamente i permessi di invio.
Prima di questa novità, le notifiche continuavano a comparire anche per siti che non venivano più frequentati, con il risultato di un flusso costante di pop-up di dubbia utilità. Secondo Google, infatti, meno dell’1% di queste notifiche riceve una reale interazione da parte degli utenti: è proprio questo dato, per l’azienda, a dimostrare quanto la maggior parte degli avvisi in questione sia in realtà superflua.
Cosa cambia adesso? Chrome interverrà in modo proattivo, silenziando gli avvisi provenienti da pagine a bassa interazione o da portali che inviano un numero eccessivo di notifiche. Questa funzione non è del tutto nuova, ma amplia le capacità già presenti nel Controllo di sicurezza di Chrome, che infatti già da tempo può revocare automaticamente l’accesso a fotocamera e posizione per i siti non più utilizzati.
Come evitare la disattivazione automatica delle notifiche su Chrome
Non tutte le notifiche verranno disattivate in automatico. Google ha specificato che la nuova funzione non influenzerà le app web installate, poiché molte di esse utilizzano le notifiche per aggiornamenti realmente utili. Invece, le revoche automatiche interesseranno soltanto i siti che generano un alto volume di notifiche e che non ricevono alcun tipo di interazione da parte dell’utente.
Quando Chrome decide di rimuovere le autorizzazioni alle notifiche, l’utente viene sempre informato tramite un messaggio. Da lì è comunque possibile ripristinare manualmente l’autorizzazione, se si desidera continuare a ricevere aggiornamenti da quel sito specifico.
Va specificato che chi preferisce gestire tutto in autonomia può sempre disattivare la funzione di revoca automatica direttamente dalle impostazioni del browser. In questo modo Chrome non interverrà più automaticamente, lasciando pieno controllo all’utente sulla gestione delle notifiche.