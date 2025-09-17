Cos'è AI Overview e come bloccare questa funzione nella ricerca Google

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

AI Overview è la nuova tecnologia di Google che sta ridefinendo le ricerche online. Tuttavia questa opzione non piace a tutti per questo può essere disattivata

In Sintesi

AI Overview sta ridefinendo totalmente la ricerca su Google, che passa dall’essere un motore di ricerca a un motore di risposta.

Tuttavia, l’opzione può essere disattivata sia aggiungendo uno specifico parametro alla query di ricerca e sia configurando il browser per bloccare l’AI.

L’introduzione di AI Overview all’interno di Google ha modificato profondamente l’esperienza di navigazione, con Big G che passa dall’essere un motore di ricerca a un motore di risposta, dove i vecchi link della SERP vengono sostituiti da brevi testi generati dall’intelligenza artificiale, che rispondono direttamente alle domande dell’utente senza il bisogno di cercare ciò di cui si ha bisogno all’interno delle varie fonti

Sebbene questa funzione possa risultare utile per trovare rapidamente risposta a ogni domanda, alcuni utenti preferiscono visualizzare direttamente la classica lista di link organici. Ecco come fare.

Come disattivare temporaneamente AI Overview

Chi vuole disabilitare AI Overview solo per ricerche specifiche ha a disposizione due soluzioni differenti: l’utilizzo della scheda Web o l’aggiunta di un parametro alla query di ricerca.

Per chi non lo sapesse, durante una ricerca su Google, la pagina dei risultati offre diverse schede per filtrare gli argomenti, tra cui la scheda Web che è stata progettata per mostrare esclusivamente i risultati di ricerca tradizionali. Selezionando questa opzione, infatti, si possono bypassare le opzioni di AI Overview, mostrando una classica lista di collegamenti ipertestuali.

Un’alternativa rapida consiste nell’aggiungere la stringa -noai alla fine della propria query di ricerca; un parametro che agisce come un modificatore che istruisce Google a non visualizzare la risposta generata dall’intelligenza artificiale.

Due soluzioni facili e veloci che con pochi e semplici passi permettono agli utenti di “ignorare i risultati di AI Overview” e ritornare alla classica esperienza di navigazione offerta da Google.

Come disattivare permanentemente AI Overview

Per chi vuole disattivare definitivamente i risultati di AI Overview può configurare il browser in modo da applicare un parametro specifico a tutte le query dirette a Google.

Per prima cosa bisogna aprire le Impostazioni del browser (accessibili dal menu con i tre puntini verticali), scorrere fino alla sezione Motore di ricerca e selezionare l’opzione Gestisci i motori di ricerca e ricerca nei siti.

A questo punto si può cliccare su Aggiungi per creare un motore di ricerca personalizzato, avendo anche cura di compilare i seguenti campi:

Nome motore di ricerca: Google (Web)

Scorciatoia: https://www.google.com/search?q=google.com

URL con %s al posto della query: https://www.google.com/search?udm=14&q=%s

A questo punto non resta che salvare il lavoro e cercare il nuovo motore di ricerca chiamato Google (Web) nelle impostazioni e selezionare Imposta come predefinito. In questo modo l’utente è in grado di “forzare Google” a visualizzare solamente i risultati di ricerca classici, escludendo tutte le impostazioni di AI Overview fino a quando non verrà annullata l’operazione appena illustrata.