Torna a crescere il fenomeno delle frodi telefoniche da numeri esteri e stavolta è il turno delle truffe dalla Grecia con numeri con prefisso internazionale +30

In Sintesi

Dopo frodi simili da altri Paesi, gli utenti italiani stanno ora ricevendo chiamate brevi o mute da numeri con prefisso internazionale +30, provenienti dalla Grecia.

Queste chiamate seguono lo schema giapponese “Wangiri” (un solo squillo) e hanno l’unico scopo di spingere l’utente a richiamare, reindirizzandolo verso linee a pagamento con tariffe elevatissime.

Si apre un nuovo capitolo delle truffe dei numeri esteri, un fenomeno diventato ormai più che comune e che da diverso tempo sta mettendo in crisi gli utenti Italiani. Dopo le frodi provenienti da Spagna, Francia e Paesi Bassi ora sembra che i malintenzionati si siano spostati altrove: in Grecia, con decine di consumatori che hanno segnalato in questi giorni chiamate sospette provenienti da numeri con prefisso internazionale +30.

Al solito, anche in questo caso si tratta di chiamate estremamente brevi oppure completamente mute, che hanno il solo e unico scopo quello di spingere l’utente a richiamare per indirizzarlo verso linee a pagamento con tariffe elevatissime.

Come funziona la nuova truffa dei numeri dalla Grecia

Come appena anticipato, lo schema che segue questa nuova truffa è quello del Wangiri, termine giapponese che significa letteralmente “un solo squillo”. Il meccanismo è semplice: l’utente riceve una chiamata da un “numero strano” che si interrompe immediatamente, lasciando sullo smartphone l’avviso di una chiamata persa proveniente da un numero estero.

Chi richiama, pensando si tratti di un contatto reale o a una chiamata importante, finisce per essere reindirizzato su linee a pagamento e a pagare una tariffa internazionale molto salata. Un inganno che, come nei precedenti casi, è tanto semplice quanto efficace, dimostrando ancora una volta che strategie del genere riescono ancora a ingannare le persone, soprattutto quelle meno ferrate sul tema della sicurezza informatica.

Importante sottolineare che quello delle truffe telefoniche di questo genere è un fenomeno in continua evoluzione che, pur senza cambiare modus operandi, si diffonde a macchia d’olio, cambiando costantemente prefisso e diventando sempre più complesso da tracciare.

So tratta, insomma, di una vera e propria rete criminale globale, che si appoggia a call center offshore o sistemi automatici di dialer, capaci di generare migliaia di chiamate in pochi minuti che possono portare a guadagni stratosferici da reinvestire in altre attività criminali.

Come riconoscere e difendersi dalle chiamate truffa

Trattandosi di truffe estremamente semplici, ci sono alcune buone pratiche (incluse regole per la prevenzione) che aiutano gli utenti a difendersi da questi tentativi di frode.

Il primo consiglio è quello di non rispondere mai a numeri sconosciuti con prefisso estero, soprattutto se non si attendono chiamate internazionali. Di vitale importanza, poi, non richiamare mai numeri che hanno fatto solo uno o due squilli.

Se la chiamata che si riceve non è muta e non è solo uno squillo, è cruciale non cedere mai alle richieste dall’interlocutore, evitando di fornire mai dati personali o bancari al telefono o tramite link ricevuti via SMS o email.

Molto importante anche segnalare ogni tentativo di truffa alle autorità competenti o tramite i canali ufficiali dei gestori telefonici. Infine è consigliabile sempre attivare i filtri anti-spam integrati nei moderni smartphone o nelle app dei principali operatori, che possono bloccare o contrassegnare in automatico buona parte delle chiamate sospette.