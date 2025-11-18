Aumentano le truffe su falsi investimenti, come riconoscerle e come difendersi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Crescono le truffe online in Italia e tra le più diffuse ci sono sicuramente quelle relative a falsi investimenti online, con decine di casi segnalati ogni anno

In Sintesi

Le frodi online in Italia sono aumentate di oltre il 30% su base annuale, con circa la metà delle vittime che non denuncia per timore o pudore.

Tra le più comuni quelle sui finti investimenti, gestite da reti criminali internazionali con a disposizione tecnologie AI e call center fraudolenti.

In Italia il numero delle frodi online continua a crescere in modo allarmante. Le ultime analisi indicano un incremento che supera il 30% su base annuale, un trend che evidenzia un fenomeno ormai fuori controllo. Tra le vittime più frequenti si trovano utenti molto diversi tra loro ma accomunati da alcuni tratti ricorrenti: persone con un passato professionale solido, un buon livello di istruzione e una carriera consolidata, ma che non hanno piena familiarità con gli strumenti digitali.

Lo schema usato dai truffatori è noto, ma continua a funzionare. Tutto inizia con inviti a investire online, proposti con toni educati e un apparente approccio consulenziale. Da quel momento inizia un percorso studiato nei dettagli, che si conclude quasi sempre con forti perdite di denaro. Colpisce, inoltre, un altro dato: circa la metà delle persone truffate sceglie di non denunciare, spesso per pudore o per timore di essere giudicata, facilitando così l’impunità dei criminali.

Come funzionano le truffe sugli investimenti digitali

Molti raggiri partono da un messaggio ricevuto su un social, in una chat privata o da un video sponsorizzato, spesso realizzato con strumenti di intelligenza artificiale. Dietro questi contatti non si nascondono singoli individui, ma vere e proprie strutture organizzate: call center che operano da Cipro, Dubai o da alcune aree dell’Asia note per ospitare hub dedicati alle frodi digitali, le cosiddette “scam cities”.

Gli operatori che contattano le vittime si presentano come consulenti finanziari, con un linguaggio tecnico credibile e riferimenti a siti web costruiti ad arte per imitare quelli di piattaforme reali. Una volta conquistata la fiducia dell’utente, si propone un primo investimento dal valore contenuto, in genere attorno ai 250 dollari.

È qui che il meccanismo si rivela più sofisticato: sulle piattaforme fasulle i soldi sembrano crescere in modo costante, con grafici, report e rendimenti coerenti. In alcuni casi viene addirittura restituito il primo deposito, talvolta con un piccolo extra, per dare ulteriore credibilità al sistema.

Superata questa fase, arrivano le richieste di somme più elevate, con la promessa di accedere a investimenti “esclusivi” e altamente redditizi. Ma non appena l’utente versa ulteriori fondi, tutto si interrompe: i siti non rispondono più e il denaro scompare.

Quando la vittima realizza di essere stata ingannata, spesso viene contattata una seconda volta. Nuovi interlocutori si spacciano per avvocati, investigatori privati o funzionari di autorità di vigilanza, mostrando di conoscere in dettaglio la truffa subita e promettendo di avviare procedure per recuperare le somme perse, richiedendo, però, il pagamento anticipato di una presunta “commissione di attivazione”.

Moduli, documenti ufficiali e comunicazioni formali rendono tutto estremamente convincente. Purtroppo, chi ha già subito un danno economico importante e si trova in una situazione emotiva fragile è più incline a fidarsi, ritrovandosi così vittima di un secondo raggiro. Nei casi peggiori, i dati personali sottratti vengono rivenduti ad altre organizzazioni criminali, generando un ciclo continuo di tentativi di truffa.

Come proteggersi da questi attacchi

Contrastare queste frodi non è semplice: le reti criminali che le gestiscono dispongono di risorse, competenze e tecnologie avanzate, comprese soluzioni di intelligenza artificiale capaci di produrre video e contenuti credibili con volti noti o finti esperti finanziari.

Gli specialisti suggeriscono un approccio basato sulla prudenza: verificare sempre l’identità dei contatti, non farsi guidare dalla fretta e prendersi il tempo necessario per controllare la veridicità delle proposte di investimento. Accanto alla consapevolezza degli utenti, serve però anche un sistema giudiziario più rapido, capace di intervenire tempestivamente e individuare i responsabili in tempi stretti, così da arginare questo fenomeno che sta crescendo a un ritmo preoccupante.