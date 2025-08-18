Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gmail è di nuovo nel mirino degli hacker e Google stessa ha confermato nell’ultimo periodo un incremento notevole di attacchi alla sua email. Come difendersi

In Sintesi

Gli hacker stanno usando finte email di accesso sospetto per ingannare gli utenti e rubare le loro credenziali di Gmail.

È bene non cliccare su link o pulsanti al loro interno e controllare le attività sospette direttamente dal proprio account Google.

Google ha confermato un aumento degli attacchi a Gmail, con gli hacker che cercano di rubare le credenziali di accesso sfruttando la stessa email di avviso di sicurezza che Big G invia per proteggere gli utenti. Una strategia subdola che ha rivelato una certa creatività da parte dei malintenzionati digitali e che, proprio per questo, si sta dimostrando molto efficace, traendo in inganno migliaia di utenti in tutto il mondo.

Cosa sappiamo della nuova truffa di Gmail

Come ben noto, quando Google rileva un tentativo di accesso insolito al proprio account, invia in automatico un’email o una notifica chiamata Accesso sospetto impedito. Gli hacker hanno imparato a replicare perfettamente questo avviso di sicurezza, declinandola a loro vantaggio per dare il via a un attacco phishing, pronto a rubare i dati personali delle persone.

Il messaggio è decisamente credibile e gli utenti, spaventati da questi accessi sospetti, seguono per filo e per segno quanto scritto nella mail, consegnando nelle mani dei malintenzionati digitali tutto ciò che chiedono.

Quando arriva un messaggio del genere, prima di andare nel panico, è bene sempre fermarsi a riflettere e in nessun caso cliccare su link e o pulsanti all’interno del messaggio.

Per verificare l’attendibilità della segnalazione è consigliabile andare direttamente al proprio Account Google digitando l’URL myaccount.google.com oppure accedendo dalla pagina principale di Big G, andando alla sezione Sicurezza e controllando il riquadro Eventi di sicurezza recenti dove si trova l’elenco di tutti gli accessi e i tentativi bloccati.

Se c’è un’attività sospetta da un posto o da un dispositivo che non si conosce, bisogna cliccare su Proteggi il tuo account e cambiare immediatamente la password e rafforzare la sicurezza.

Come proteggere i propri dati personali

Come appena detto se si riceve un’email di questo tipo è bene sempre non cliccare sui link al suo interno e, naturalmente, non inserire le proprie credenziali.

Per avere maggiore sicurezza si possono utilizzare le passkey, un’alternativa molto più sicura delle classiche password, che elimina il rischio di furto delle credenziali.

Utile anche abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA), scegliendo un metodo di autenticazione più robusto, come Google Authenticator ad esempio.

L’ultima cosa da ricordare per tenere al sicuro il proprio account Google è quello di essere sempre vigili e dubitare di qualsiasi tipo di messaggio sospetto, soprattutto se richiede l’inserimento delle proprie credenziali o “passaggi strani” che riguardano i propri account.

Non è raro che oltre alle email gli hacker utilizzino anche altri sistemi per truffare i consumatori, come le notifiche di segreteria telefonica, chiedendo loro di cliccare su un link per ascoltare un messaggio. Anche in questo caso, è una trappola per rubare le tue credenziali e se si riceve un avviso del genere è sempre bene ignorarlo e non credere a questo “senso di urgenza”.