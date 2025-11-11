Come controllare lo stato di salute della batteria del tuo smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

La durata è cruciale per l’efficienza dello smartphone, con le attuali batterie agli ioni di litio si degradano chimicamente nel tempo ad ogni ciclo di ricarica.

Android consente di controllare lo stato di salute della batteria tramite un codice o app di terze parti. Apple, invece, ha un sistema di controllo integrato nel sistema operativo.

La durata della batteria è uno dei parametri più importanti per valutare l’efficienza del proprio smartphone. Oggi, all’interno dei moderni dispositivi, ci sono batterie agli ioni di litio, un componente progettato per garantire centinaia di cicli di ricarica ma che, con il tempo, perde fisiologicamente parte della loro capacità originale, abbattendo drasticamente l’autonomia del telefono.

Per questa ragione può essere utile monitorare lo stato di salute della batteria in modo da intercettare eventuali problemi di carica o scarica, prevenire spegnimenti improvvisi e, naturalmente, poter contare su un device efficiente e in grado di accompagnarci per tutto il giorno.

Che cos’è lo stato di salute della batteria

Quando si parla di stato di salute della batteria, si fa riferimento alla capacità residua di mantenere la carica rispetto a quella originaria.

Con il tempo, le celle interne della batteria subiscono una degradazione chimica naturale con ogni ciclo di ricarica (da 0% a 100%) riduce leggermente la capacità complessiva. Perciò dopo svariati cicli, lo smartphone non riesce più a trattenere la stessa quantità di energia, e l’autonomia del device tra una ricarica e l’altra si accorcia.

Come controllare la salute della batteria su Android

Chi utilizza uno smartphone Android, ha a disposizione diversi strumenti per controllare lo stato della batteria. Il più immediato è l’uso di un codice nascosto che si può inserire dall’app Telefono come se si volesse comporre un numero da chiamare.

Il codice è *#*#4636#*#* e consente di accedere a un menu segreto che include statistiche d’uso, informazioni sul dispositivo e, in alcuni modelli, anche dati sulla batteria. Tuttavia, non tutti i produttori Android supportano questo menu, e la voce relativa alla “salute della batteria” può variare o mancare del tutto.

Quando questo accade ci si può affidare ad applicazioni di terze parti che offrono una panoramica più completa, tra queste c’è AccuBattery che stima la capacità residua della batteria e i cicli di carica completati o BatteryGuru, che analizza le abitudini d’uso del device e fornisce dati sul consumo energetico e suggerimenti per prolungare la durata della batteria.

Come controllare la salute della batteria su iPhone

I dispositivi Apple, invece, offrono un sistema di controllo integrato nel sistema operativo. Su iPhone, è possibile controllare lo stato della batteria direttamente dal menu Impostazioni, andando su Batteria e facendo tap su Stato e carica della batteria.

Qui è possibile vedere dati come la Capacità massima che indica la percentuale di carica residua rispetto a una batteria nuova. Inoltre, in caso di una capacità estremamente ridotta, iOS mostra un avviso automatico che suggerisce la sostituzione della batteria per mantenere le performance al livello ideale.

Come allungare la vita della batteria del tuo smartphone

Controllare lo stato di salute della batteria consente agli utenti di avere un’indicazione dell’autonomia del proprio device e, naturalmente, intervenire prontamente con alcune buone pratiche per preservare l’integrità del componente e prolungarne la vita.

Utile, ad esempio, evitare di far scendere la carica sotto il 20% o di mantenerla costantemente al 100%. Importante anche limitare l’esposizione a temperature estreme che potrebbero danneggiare la batteria.

Consigliabile, inoltre, utilizzare caricabatterie originali o certificati e, se possibile, scegliere prodotti con ricarica lenta rispetto a quella ultrarapida, in modo da evitare l’eccessivo stress del componente.