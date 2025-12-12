Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shutterstock

In sintesi

Android Emergency Live Video è la nuova funzione di Android che permette di condividere un video in diretta con gli operatori durante un’emergenza, offrendo loro un quadro immediato della situazione.

La funzione non richiede configurazioni, è sicura, crittografata e disponibile su dispositivi Android 8 o successivi nelle aree supportate.

Nel corso degli anni gli smartphone hanno integrato funzioni sempre più avanzate dedicate alla sicurezza degli utenti, come l’SOS di emergenza, il rilevamento delle cadute o degli incidenti e perfino i servizi di localizzazione via satellite in assenza di rete mobile. Ora Android introduce una novità che va nella stessa direzione: la possibilità di condividere con i soccorritori e i servizi di emergenza un video in diretta direttamente dalla fotocamera del telefono, per fornire o ricevere informazioni cruciali in tempo reale.

Cos’è e come funziona Android Emergency Live Video

Android Emergency Live Video è una nuova funzione annunciata in questi giorni che consente agli utenti di trasmettere un video in diretta ai servizi di emergenza durante una chiamata o un messaggio a un numero di soccorso.

Non si tratta di una registrazione tradizionale, ma di un flusso video sicuro e crittografato che permette ai soccorritori di valutare immediatamente cosa sta accadendo. La trasmissione può essere avviata solo dopo una richiesta esplicita del dispatcher e viene attivata dall’utente con un singolo tocco, garantendo pieno controllo e possibilità di interrompere il video in qualsiasi momento.

Il vantaggio principale è la rapidità: grazie a questa nuova funzione, i primi soccorritori possono vedere immediatamente la scena in tempo reale, comprendere la gravità dell’evento ed eventualmente guidare chi chiama attraverso azioni potenzialmente salvavita, come la rianimazione cardiopolmonare nell’attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso.

Come far partire un video in diretta in caso di emergenza

Una delle caratteristiche più importanti di Android Emergency Live Video è la sua immediatezza. La funzione, infatti, non richiede configurazioni preventive né attivazioni manuali nelle impostazioni.

Come detto, infatti, il funzionamento è estremamente semplice: durante una chiamata o un messaggio al numero di emergenza, il team di soccorso può inviare una richiesta di accesso alla telecamera. A quel punto l’utente deve solo accettare, e con un semplice tocco inizia la trasmissione del video in diretta.

La funzione è al momento disponibile sui dispositivi con Android 8 o versioni successive ed è in fase di distribuzione negli Stati Uniti e in alcune regioni di Germania e Messico. Con il tempo, è probabile che venga estesa ad altri Paesi, ampliando l’accesso a uno strumento che può fare la differenza in situazioni critiche.