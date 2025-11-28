Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Alex Photo Stock / Shutterstock.com

In sintesi

La nuova ricerca di LinkedIn usa l’intelligenza artificiale per trovare persone anche senza conoscerne nome o ruolo, basandosi su descrizioni e domande.

La funzione è già disponibile per gli utenti Premium negli Stati Uniti e verrà presto estesa a tutti.

La diffusione dell’ AI conversazionale ha rivoluzionato il modo in cui effettuiamo ricerche online, rendendo i motori di ricerca più intuitivi e più vicini al linguaggio naturale. Diverse piattaforme stanno già sfruttando questa evoluzione: su Netflix, ad esempio, non è più necessario conoscere il titolo esatto di un film o di una serie per trovarli, ma basta scrivere frasi come “voglio una commedia leggera per rilassarmi” o “ho voglia di qualcosa di avventuroso”, e l’algoritmo propone contenuti in linea con le preferenze espresse. Un approccio simile sta arrivando sempre di più anche su LinkedIn, dove l’intelligenza artificiale serve a facilitare la ricerca di persone e contatti professionali rilevanti.

Come cambia la ricerca di persone su LinkedIn

LinkedIn è la piattaforma professionale più utilizzata al mondo, nata per mettere in contatto lavoratori, aziende e talenti in cerca di nuove opportunità. Finora la ricerca di persone si basava su criteri tradizionali, come nome, cognome, azienda o ruolo.

Con la nuova funzione, invece, LinkedIn introduce una ricerca potenziata dall’AI che permette di descrivere direttamente la persona che si sta cercando. Si possono inserire frasi come “laureati della Bocconi che lavorano nel settore energetico” oppure domande come “chi può aiutarmi a capire il sistema dei visti di lavoro negli Stati Uniti?”.

L’IA interpreta la richiesta e restituisce i profili più rilevanti, ordinandoli anche in base al grado di connessione con l’utente. La funzione è disponibile da oggi per gli utenti Premium negli Stati Uniti, ma con ogni probabilità sarà presto estesa a tutti gli iscritti.

Come cercare una persona su LinkedIn se non sai il nome

Questa evoluzione consente di trovare professionisti utili senza dover necessariamente conoscere nome e cognome. L’utente può infatti cercare persone in base a competenze, percorso formativo, ruolo, settore o area geografica, instaurando nuove connessioni per fare carriera.

Qualche esempio? Un freelance può cercare “graphic designer esperti in branding nella mia zona” per ampliare la propria rete locale. Un imprenditore può inserire “professionisti con esperienza nella logistica sostenibile” per scoprire potenziali consulenti.

Ancora, uno studente può domandare “chi lavora nel settore aerospaziale e proviene dal mio stesso ateneo” per avviare nuove connessioni mirate. In definitiva, la ricerca si trasforma in un dialogo naturale e molto più flessibile rispetto ai filtri statici tradizionali.

Come usare l’AI per trovare lavoro su LinkedIn

LinkedIn aveva già introdotto l’AI nelle ricerche di lavoro, permettendo agli utenti di trovare nuove opportunità descrivendo il proprio ruolo ideale o le proprie aspirazioni professionali. Ora la stessa tecnologia viene applicata alla ricerca persone, migliorandone precisione e pertinenza.

L’obiettivo è facilitare l’individuazione di contatti potenzialmente utili, offrendo un’esperienza di ricerca più intuitiva e aprendo la strada a nuove connessioni rilevanti per carriera, progetti e crescita personale.