L’IA non sottrae solo posti di lavoro: con strumenti come Indeed Career Scout e Work It Daily può aiutare a scrivere CV, scoprire offerte e affrontare i colloqui

A9 STUDIO/Shutterstock

In sintesi

Alcune piattaforme sfruttano l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a trovare lavoro.

Career Scout di Indeed guida i candidati con offerte personalizzate e simulazioni di colloquio.

Il rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro è complesso e spesso controverso. Se ne parla da molto tempo: c’è chi teme che la tecnologia IA possa sostituire intere categorie professionali (cosa che in alcuni contesti sta già accadendo) e chi, al contrario, la considera prevalentemente un’alleata per semplificare e velocizzare processi ormai lenti e farraginosi. La verità, come talvolta accade, sta nel mezzo: l’IA può certamente sostituire alcune mansioni, ma al tempo stesso può offrire strumenti utili per chi è alla ricerca di un’occupazione. Tra questi, una novità è Career Scout, il nuovo agente AI lanciato da Indeed.

Come usare la IA per cercare lavoro

L’intelligenza artificiale è già entrata a far parte della ricerca professionale quotidiana. Oggi può aiutare a scrivere un curriculum efficace, ad esempio, ma anche a redigere una lettera di presentazione mirata, prepararsi a un colloquio e persino negoziare lo stipendio – sebbene sia consigliabile fare attenzione ai bias di molti modelli IA.

Ma c’è di più. Sono già nati strumenti più evoluti che, grazie a veri e propri agenti IA, scandagliano offerte di lavoro, propongono opportunità personalizzate e creano piani di carriera basati sulle competenze di ciascun candidato. In questo modo la ricerca di un nuovo lavoro promette di diventare più agile e veloce.

Cos’è e come attivare Indeed Career Scout

Un esempio è Career Scout di Indeed, un agente IA gratuito integrato nell’app della piattaforma. Funziona praticamente come un coach personale che guida l’utente nella ricerca di lavoro, ad esempio suggerendo posizioni anche al di fuori del proprio settore di appartenenza e spiegando in che modo le competenze possano essere trasferite a nuove aree professionali.

Per attivarlo è sufficiente avere un profilo Indeed aggiornato. Dopo aver completato le preferenze di ricerca (indicando ruolo, tipologia contrattuale, località, retribuzione, eccetera), si può accedere alla sezione dedicata a Career Scout dall’app.

Da lì, l’IA propone all’utente annunci in linea con le sue preferenze e competenze, approfondimenti sulle aziende, percorsi di carriera alternativi e anche simulazioni di colloqui, con inoltre la possibilità di candidarsi direttamente per una posizione.

Come funziona l’agente AI Work It Daily per trovare lavoro

Un altro esempio interessante è Work It Daily, un servizio che utilizza un agente IA per abbinare i candidati agli annunci disponibili. Dopo aver caricato il CV o il profilo LinkedIn, la piattaforma restituisce un elenco di offerte con una percentuale di compatibilità. L’utente può approfondire l’azienda, generare una “Job Match Matrix” che mette a confronto requisiti e competenze, e anche ottenere schede personalizzate per prepararsi ai colloqui.

Il sistema integra, inoltre, un assistente virtuale con cui dialogare per ricevere informazioni su stipendi, recensioni aziendali, profili dei dirigenti o suggerimenti mirati per rafforzare la propria candidatura.