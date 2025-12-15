La tua smart TV ti spia? Ecco come impedire il tracciamento dei dati

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Smart TV e dispositivi intelligenti possono monitorare l’utente e raccogliere dati sulle sue abitudini di visione. Ecco come impedire il tracciamento dei dati

Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

In Sintesi

Le smart TV identificano in tempo reale non solo le app e i canali utilizzati, ma anche il contenuto specifico visualizzato, abitudini di visione e siti web visitati.

Per limitare il tracciamento è consigliabile disconnettere il televisore da Internet oppure gestire le opzioni sulla privacy all’interno delle impostazioni del dispositivo.

Negli ultimi anni i televisori tradizionali sono stati gradualmente sostituiti dalle smart TV, dispositivi connessi a Internet che offrono streaming, app e funzionalità interattive. Queste funzioni, però, trasformano il televisore in un device che va ben oltre il semplice schermo, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di raccolta dati e privacy.

L’idea che il televisore possa spiare le persone, infatti, non è più fantascienza e grazie alla connessione costante e alle tecnologie integrate, questi apparecchi raccolgono informazioni sugli utenti, sulle loro abitudini di visione e, in alcuni casi, addirittura su ciò che accade nell’ambiente domestico.

In che modo i televisori intelligenti monitorano gli utenti

Le smart TV adottano diverse tecnologie per osservare e memorizzare dati sulle attività degli utenti. Innanzitutto, l’Automatic Content Recognition (ACR) identifica in tempo reale ciò che viene visualizzato sullo schermo, monitorando non solo le app e i canali utilizzati, ma anche le sequenze di contenuto riprodotte.

Parallelamente, molti modelli sul mercato utilizzano sistemi che registrano informazioni sulle abitudini di utilizzo come applicazioni più usate, quanto tempo passa davanti alla TV e in quali momenti della giornata il dispositivo è attivo. Quando il browser interno viene usato per navigare online, anche la cronologia delle pagine visitate può essere acquisita.

In alcuni casi, inoltre, anche i microfoni collegati al telecomando o le webcam integrate nel televisore rappresentano ulteriori canali attraverso cui l’apparecchio può captare suoni e immagini ambientali, raccogliendo informazioni anche su conversazioni o movimenti nell’ambiente circostante.

I dati raccolti, dunque, vanno ben oltre la semplice cronologia di visione e possono includere anche preferenze di contenuti, siti web visitati tramite il browser, dettagli tecnici del dispositivo e altri elementi del profilo personale, come l’indirizzo IP.

Queste informazioni vengono poi utilizzate principalmente per personalizzare l’esperienza dell’utente, suggerendo contenuti coerenti con i gusti personali, proponendo pubblicità mirata o ottimizzando funzioni dell’interfaccia in base alle abitudini di utilizzo.

I dati, inoltre, possono essere impiegati per sviluppare nuovi servizi, analizzare trend di mercato e supportare iniziative di ricerca sulle abitudini di consumo digitale; tutti dati che sollevano questioni importanti sulla trasparenza delle pratiche e sui diritti di privacy degli utenti.

Come limitare il tracciamento sulle smart TV

Disconnettere completamente la smart TV da Internet rappresenta la soluzione più drastica per evitare che vengano trasmessi dati personali. In questo modo il dispositivo si comporta come una televisione “tradizionale”, ma perde anche quasi tutte le funzionalità intelligenti che lo contraddistinguono.

Un’alternativa è controllare le impostazioni di privacy presenti nel menu del televisore disattivando alcune funzioni di monitoraggio, come il riconoscimento automatico dei contenuti o la raccolta di dati per la pubblicità. Va però ricordato che l’efficacia di queste opzioni non è sempre garantita in maniera uniforme su tutti i dispositivi.

Importante sottolineare, infine, che anche i dispositivi esterni come Streaming Stick e TV Box, utilizzati per far diventare smart un vecchio televisore, adottano le stesse tecnologie di monitoraggio. Anche in questi casi è possibile accedere alle impostazioni per limitare la raccolta di dati, oppure rimuovere fisicamente il dispositivo dalla porta HDMI per eliminare ogni possibilità di tracciamento.