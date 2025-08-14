Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Lo streaming è comodo, ma non sempre di qualità: movimenti sfocati, blocchi visivi, audio piatto e HDR deludente sono segnali che qualcosa non va. Ecco come capirlo

Shutterstock

Lo sappiamo: lo streaming ha rivoluzionato il nostro modo di guardare film e serie TV, permettendoci di accedere a contenuti on demand in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. Ma non sempre la qualità dell’immagine e del suono è all’altezza delle aspettative. Alcuni segnali sono evidenti: è il caso del buffering, ovvero quando il video si interrompe continuamente per “caricare”. È questo senza dubbio il sintomo più palese di una connessione lenta o instabile, ma non è l’unico indicatore da considerare per capire se lo streaming è di bassa qualità.

I segnali visivi che indicano una bassa qualità dello streaming

Un campanello d’allarme può arrivare durante le scene più movimentate: se si nota che nei momenti d’azione – una sparatoria, un inseguimento, ecc. – l’immagine diventa sfocata, confusa o “sbavata”, allora probabilmente il flusso video non ha abbastanza bitrate (termine con cui si indica la velocità di connessione dei dati) per gestire tutto quel movimento rapido.

Anche se l’immagine resta nitida durante scene statiche, la compressione video lavora tagliando informazioni dove il movimento è troppo veloce per essere gestito dalla connessione che si ha o dalle impostazioni del servizio.

Un altro segnale visivo si presenta durante le transizioni lente tra scene, come le dissolvenze al nero. In queste fasi, la comparsa di blocchi di colore grigiastro o “quadrettoni” nelle zone scure è il cosiddetto macro-blocking: un effetto tipico delle trasmissioni video a basso bitrate, dove l’immagine perde fluidità e mostra artefatti evidenti.

Anche le sfumature di colore poco uniformi (ad esempio, un cielo che appare a fasce invece che con una gradazione fluida e naturale) possono indicare una compressione aggressiva.

Occhio anche all’audio: non deve essere “piatto”

Non è solo l’immagine a tradire uno streaming di bassa qualità: anche l’audio può dire molto. Se quello che si sente guardando un film, una serie tv o altro è “piatto”, ovattato oppure privo di dinamica, allora è probabile che il servizio stia trasmettendo una traccia audio fortemente compressa. La sensazione, per intendersi, è di ascoltare una traccia audio come se si avessero le orecchie un po’ tappate.

Questo succede spesso quando la connessione è instabile e il sistema passa continuamente da una qualità audio alta a una più bassa, con un effetto altalenante che risulta poco naturale. In questi casi, abbassare la risoluzione video o scaricare preventivamente l’episodio (se è possibile farlo) potrebbe risolvere il problema.

Contenuti HDR e 4K, ma non sembra. Perché succede?

Molti contenuti vengono oggi proposti in 4K e con supporto HDR (High Dynamic Range), ma non sempre la promessa corrisponde alla realtà.

Un’immagine HDR dovrebbe infatti avere colori vividi, contrasti intensi e dettagli ben definiti, specialmente nelle aree chiare e scure. Se però nonostante questa premessa il risultato appare slavato, spento o privo di profondità, probabilmente la connessione non è abbastanza stabile o veloce per gestire lo streaming HDR come dovrebbe.

Lo stesso vale per il 4K. Alcuni dispositivi o app non trasmettono davvero alla risoluzione indicata, oppure adattano in tempo reale la qualità per risparmiare banda. Il risultato? Un’immagine più morbida e meno definita di quella che ci si dovrebbe aspettare, che quindi può risultare deludente.