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Cancellare una prenotazione su Booking è semplice, ma può avere un costo. Ecco cosa controllare prima di confermare e come evitare addebiti inattesi.

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Un imprevisto o un semplice cambio di programma può rendere necessario cancellare una vacanza. Su Booking la procedura richiede pochi passaggi, ma non è sempre gratuita. Tutto dipende dalla tariffa selezionata e dal momento in cui viene inoltrata la richiesta.

Prima di annullare il soggiorno è quindi opportuno aprire i dettagli della prenotazione e controllare le condizioni stabilite dalla struttura. In questa sezione sono indicati il termine entro cui è possibile cancellare senza costi e l’ammontare dell’eventuale penale. Ignorare queste informazioni può comportare un addebito inatteso, soprattutto quando la data del check-in è ormai vicina.

Come cancellare una prenotazione su Booking dall’app

Per cancellare una prenotazione dall’app di Booking bisogna accedere con l’account utilizzato al momento dell’acquisto e aprire la sezione dedicata ai viaggi, selezionando “Prenotazioni”. Una volta individuato il soggiorno interessato, si accede alla pagina che raccoglie tutte le informazioni sulla struttura e sulla tariffa scelta.

Tra le opzioni disponibili dovrebbe comparire il comando per gestire la prenotazione. Da qui è possibile avviare la cancellazione e verificare, prima della conferma definitiva, se l’operazione prevede un costo.

L’app mostra le condizioni associate alla prenotazione. Se il periodo di cancellazione gratuita è ancora valido, non dovrebbe essere applicata alcuna penale. Quando il termine è già scaduto, invece, la schermata indica l’importo che potrebbe essere trattenuto o addebitato.

Dopo la conferma, il soggiorno deve risultare cancellato anche nell’area personale. Booking invia normalmente un messaggio all’indirizzo e-mail utilizzato durante la prenotazione. È consigliabile conservarlo, perché documenta l’avvenuto annullamento.

Come annullare una prenotazione Booking dal sito

La procedura dal sito è molto simile. Dopo aver effettuato l’accesso, bisogna aprire la sezione “Prenotazioni e viaggi” e selezionare il soggiorno che si desidera annullare.

Nella pagina dedicata è possibile consultare le condizioni della tariffa e scegliere l’opzione di cancellazione. Prima dell’ultimo passaggio viene mostrato un riepilogo degli eventuali costi previsti.

Chi ha prenotato senza accedere a un account può utilizzare il collegamento contenuto nell’e-mail di conferma. Il messaggio include i riferimenti necessari per recuperare la pratica e modificarla. Se l’e-mail non è più disponibile, potrebbe essere necessario contattare l’assistenza.

Quando la cancellazione su Booking è gratuita?

La cancellazione è gratuita soltanto fino alla scadenza stabilita dalla struttura. La data e l’orario limite sono riportati nelle condizioni della prenotazione.

Una volta superato quel termine, l’annullamento può comportare una penale. In alcuni casi viene addebitata soltanto una parte del soggiorno, mentre altre tariffe prevedono il pagamento dell’intero importo.

Le prenotazioni non rimborsabili seguono condizioni più restrittive. Anche cancellando con largo anticipo, il cliente potrebbe non avere diritto alla restituzione della somma versata. Resta comunque possibile contattare la struttura e chiedere una soluzione alternativa, come lo spostamento delle date. L’eventuale concessione dipende però dalla disponibilità e dalla decisione dell’albergatore.

Cosa fare se Booking non permette di cancellare

Il pulsante per annullare la prenotazione potrebbe non essere disponibile quando il soggiorno è già iniziato o quando la gestione deve essere effettuata direttamente dalla struttura. La stessa difficoltà può dipendere da un problema tecnico oppure dall’impossibilità di recuperare la pratica.

In queste situazioni conviene contattare l’assistenza. È utile avere a portata di mano il numero di conferma e l’indirizzo e-mail utilizzato al momento dell’acquisto.

Non presentarsi al check-in senza aver annullato il soggiorno non equivale a cancellare la prenotazione. La struttura può considerare il cliente assente e applicare la penale prevista. Per evitare contestazioni, è quindi preferibile completare la procedura e verificare di aver ricevuto una conferma scritta.