L'UE vuole semplificare il sistema di consenso ai cookies, cosa cambia

La Commissione Europea sta valutando una revisione della Direttiva e-Privacy, un’iniziativa che mira a semplificare l’attuale sistema di consenso per i cookies che, in base alla normativa vigente, richiede a ogni sito web di ottenere il consenso esplicito degli utenti prima di memorizzare dati sui loro dispositivi.

Negli anni, però, questa prassi ha portato alla proliferazione dei ben noti banner, generando un carico significativo e spesso ridondante per gli utenti. Per questo motivo, pare che la Commissione abbia già informato i rappresentanti del settore e altre organizzazioni della sua intenzione di modificare i requisiti che regolano i banner, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia del processo di consenso.

Come cambierà il consenso per i cookies

La maggior parte degli utenti ormai clicca sul banner dei cookies in modo totalmente automatico, spesso senza nemmeno leggerne il contenuto, ignorando o accettando tali richieste senza una riflessione approfondita.

Le proposte attualmente in esame prevedono diverse soluzioni per ottimizzare l’esperienza utente e ridurre l’onere rappresentato da tali banner. Tra le opzioni sul piatto c’è l’idea di implementare un “sistema di eccezioni” che permetterebbero di bypassare il consenso per determinate categorie di cookies, oltre a quelle già previste per quelli essenziali.

Altra eventualità riguarda la possibilità di permettere agli utenti di gestire le proprie preferenze sui cookies in modo centralizzato, ad esempio attraverso le impostazioni del browser, riducendo così la necessità di interagire con i banner su ogni singolo sito web visitato.

Queste proposte hanno generato reazioni contrastanti. I rappresentanti del settore pubblicitario, ad esempio, hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, vedendola come un’opportunità per ridurre gli ostacoli al tracciamento online, un elemento fondamentale per la pubblicità mirata.

Dall’altra parte, i sostenitori della protezione dei dati esprimono serie preoccupazioni al riguardo e ritengono che l’introduzione di ulteriori eccezioni possa compromettere la tutela della privacy degli utenti, erodendo i loro “diritti digitali”. Secondo questo “schieramento”, le attuali normative sono già chiare e una semplificazione eccessiva rappresenterebbe principalmente un vantaggio per gli operatori di marketing, a scapito del controllo dell’utente sui propri dati personali.

Come si evolverà il consenso per i cookies

Come già anticipato, la discussione su questa “revisione” per il consenso sui cookies è attualmente in corso e, essenzialmente, è caratterizzata dal dibattito tra la necessità di tutelare la privacy degli utenti e le esigenze economiche dell’ecosistema digitale.

L’esito di questa revisione avrà sicuramente un impatto importante sulle modalità con cui i siti web europei gestiscono il consenso dei cookies e sul futuro del tracciamento online. Per questo motivo, la Commissione Europea si trova di fronte alla sfida di proporzioni enormi, e dovrà trovare necessariamente trovare un equilibrio che soddisfi entrambe le parti senza compromettere i principi fondamentali della protezione dei dati stabiliti dal GDPR.