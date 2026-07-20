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Passare a un profilo creator o business richiede pochi passaggi, ma prima conviene sapere quali funzioni si attivano e cosa si perde tornando indietro.

Instagram offre tre tipi di profilo: personale, creator e business, ognuno pensato per esigenze diverse di visibilità e gestione.

Il profilo creator è ideale per chi produce contenuti e cerca strumenti di analisi; il business è studiato per attività commerciali e servizi.

Il passaggio si effettua dalle impostazioni e può essere invertito, ma tornare personale comporta la perdita di funzioni professionali e collegamenti.

Instagram consente di scegliere il tipo di profilo più adatto all’uso che si fa della piattaforma e di modificarlo anche in un secondo momento. Le opzioni principali sono tre: account personale, creator e business.

La scelta dipende soprattutto dall’obiettivo del profilo. Chi utilizza Instagram per condividere contenuti con amici e conoscenti può mantenere un account personale. Creator, professionisti, ristoranti, locali e aziende possono invece orientarsi verso uno dei due profili professionali disponibili.

Quali tipi di account Instagram esistono?

Il profilo personale è la soluzione più semplice, pensata per l’utilizzo comune della piattaforma. È anche l’unica opzione adatta a chi desidera limitare la visibilità dei propri contenuti impostando il profilo come privato.

Le alternative sono gli account professionali, che Instagram distingue in creator e business. Il primo si rivolge soprattutto a personaggi pubblici, artisti, influencer e produttori di contenuti. Mette a disposizione strumenti per monitorare l’andamento del profilo, comprendere la crescita del pubblico, organizzare i messaggi e gestire in modo più strutturato la propria presenza sulla piattaforma.

Il profilo business è invece pensato soprattutto per negozi, attività locali, brand, organizzazioni, aziende, ristoranti e fornitori di servizi. Anche in questo caso sono disponibili strumenti professionali per controllare le prestazioni dell’account e gestire alcune attività legate alla presenza su Instagram.

La scelta tra creator e business dipende quindi dal modo in cui viene utilizzato il social network. Chi costruisce la propria presenza intorno ai contenuti e alla propria figura può trovare più adatto il profilo creator. Per un’attività commerciale o un’organizzazione, invece, l’account business può rappresentare la soluzione più indicata.

Come passare a un account creator o business su Instagram?

Per cambiare il tipo di profilo dall’app bisogna aprire Instagram, accedere alla propria pagina personale e toccare il menu in alto a destra. All’interno di “Impostazioni e attività” occorre quindi raggiungere la sezione “Tipo di account e strumenti”.

Chi utilizza ancora un account personale può selezionare “Passa a un account per professionisti”. Instagram chiederà di indicare una categoria che descriva l’attività svolta. Questa scelta non determina automaticamente il tipo di profilo, perché nel passaggio successivo sarà possibile scegliere tra Creator e Azienda.

Durante la configurazione si possono aggiungere alcune informazioni di contatto e, facoltativamente, collegare una Pagina Facebook. Una volta completata la procedura, il profilo avrà accesso alla dashboard professionale e agli strumenti previsti per la tipologia selezionata.

Come cambiare il tipo di account professionale?

Anche chi possiede già un profilo creator o business può modificare la propria scelta. Occorre aprire nuovamente la schermata “Tipo di account e strumenti”, entrare nella voce “Tipo di account”, selezionare “Cambia il tipo di account” e indicare la nuova configurazione.

La stessa possibilità è disponibile anche su Instagram.com. Il percorso può variare leggermente in base al profilo utilizzato, ma il cambio può essere effettuato dalle impostazioni dedicate agli strumenti professionali.

Cosa succede se si torna a un account Instagram personale?

Il ritorno a un account personale è sempre possibile, ma comporta la perdita di alcune funzioni professionali. Instagram specifica che non sarà più possibile accedere alle inserzioni e che alcuni strumenti di Meta potrebbero non essere disponibili. L’eventuale Pagina Facebook collegata al profilo professionale viene inoltre scollegata.

C’è anche un altro aspetto da considerare. Gli account professionali sono pubblici. Passando da un profilo personale privato a un account creator o business, il profilo diventa quindi visibile a tutti e le richieste di seguirlo ancora in sospeso vengono accettate automaticamente.

Cambiare il tipo di account non è, dunque, una semplice modifica formale. La scelta incide sulle funzioni disponibili, sulla visibilità dei contenuti e sul modo in cui il profilo può essere gestito. Prima di effettuare il passaggio conviene valutare l’uso che si fa realmente di Instagram e individuare la configurazione più adatta alle proprie esigenze.