Melnikov Dmitriy/Shutterstock

In sintesi

Dal 1° ottobre Gemini sostituirà Assistant in Google Home con interfaccia e funzioni aggiornate.

Le anteprime mostrano nuove feature come Ask Home e Home Speaker, e un riferimento all’abbonamento a Google Home Premium.

L’app di Google Home cambia per fare spazio a Gemini. Come già annunciato, a partire dal 1° ottobre l’intelligenza artificiale multimodale di Google entra ufficialmente nel settore delle smart home e viene integrata nei dispositivi Google Home al posto di Assistant. Questa novità sta però richiedendo alcune modifiche all’interno dell’applicazione, che per questo si presenterà agli utenti con interfaccia e funzionalità rinnovate. A confermarlo è il noto insider conosciuto con il nickname AssembleDebug che, dopo aver analizzato la versione 3.41.50.3 dell’app Google Home, ha pubblicato online alcune anteprime di come probabilmente l’applicazione apparirà al pubblico a partire da ottobre 2025.

Cosa cambia nell’app di Google Home dal 1° ottobre 2025

Stando a quanto scoperto dall’utente AssembleDebug e poi riportato dalla stampa di settore, il codice della versione 3.41.50.3 dell’app Google Home lascia intuire che sia in atto una importante riprogettazione dell’applicazione.

Tale riprogettazione, come già accennato, ha lo scopo di favorire l’integrazione di Gemini al posto di Google Assistant. Non stupisce allora che la prima modifica riguardi la schermata introduttiva, che è stata completamente ripensata e rinnovata per presentare Gemini for Home e le sue principali potenzialità.

Tra i cambiamenti rilevati c’è anche il nuovo nome della scheda Preferiti, che si chiamerà Home. Da Home sarà possibile accedere ai dispositivi collegati e aggiungerne di nuovi tramite una rinnovata funzione per scannerizzare i codici QR, che non sarà più a schermo intero ma con un “mirino” più preciso.

Inoltre, non ci saranno più le schede Impostazioni e Dispositivi, e la barra di navigazione integrerà solo tre schede: Home, Attività e Automazioni. Anche queste ultime due schede sono state riviste e presentano nuove icone.

Come funzionerà Ask Home sulla nuova app Google Home

Il portale Android Authority ha pubblicato alcune anteprime delle modifiche in fase di realizzazione sulla app Google Home. Tra queste, si vede la già citata nuova schermata introduttiva con la scritta “Gemini for Home is coming soon”, seguita da una panoramica delle principali funzionalità e potenzialità.

Tra queste compare Ask Home, a cui si potrà accedere tramite una barra di ricerca visualizzata nella parte superiore della schermata. «Controlla la tua casa in un modo del tutto nuovo», si legge nella descrizione della funzione che, di fatto, consentirà all’utente di interagire con l’assistente AI descrivendo l’automazione che desidera o chiedendo di fare una ricerca nella cronologia della casa.

Cos’è e come funziona Google Home Speaker

Un’altra novità menzionata nella nuova schermata introduttiva è Google Home Speaker, che promette «audio a 360 gradi», ovvero un suono multidirezionale e avvolgente. L’anteprima della schermata mostra la scritta: «Goditi l’audio a 360 gradi su Google Home Speaker e video 2k sui nuovi campanelli e camere Nest, progettati per ottenere il massimo da Gemini for Home».

Una nota poco sotto specifica che per sfruttare questa funzionalità è necessario essere abbonati a Google Home Premium, oltre ad avere l’app Google Home, una connessione internet e il WiFi. È inoltre specificato che sarà disponibile solo in alcuni Paesi.

Google Home Premium è il nuovo nome del servizio noto come Nest Aware e, stando alle indiscrezioni, dovrebbe includere due piani: Google Home Premium e Google Home Premium Advanced. Per averne conferma, non resta che attendere gli annunci ufficiali.