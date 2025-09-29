Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shutterstock MisterGadget.Tech

In sintesi

L’app Diario non è più solo su iPhone: con macOS 26 arriva anche su iPad e Mac.

La sincronizzazione rende l’app più utile, sicura e integrata nell’ecosistema Apple.

Avete presente l’app Diario? Forse, anche se siete utenti Apple da tempo, non ci avete mai fatto troppo caso. È quell’app con l’icona a forma di farfalla che serve a raccogliere pensieri, annotazioni personali, ricordi e momenti quotidiani in forma digitale. Ma se non l’avete mai usata molto, sappiate che non siete soli: al suo debutto non ha ricevuto grande entusiasmo. Molti la giudicavano troppo semplice, con poche funzioni e poco utile rispetto ad app di terze parti più complete. Con gli aggiornamenti successivi, però, Apple ha introdotto diverse novità, fino ad arrivare a un vero salto di qualità con macOS 26, che ha finalmente trasformato Diario (Journal, in inglese) in un’app multipiattaforma.

A cosa serve l’app Diario su iPhone

Diario ha fatto la sua prima comparsa nel 2023 con iOS 17.2. La sua funzione principale era appunto, come suggerisce il nome, quella di offrire uno spazio privato e protetto dove annotare riflessioni, abbinare foto, salvare momenti o semplicemente scrivere appunti quotidiani.

Inizialmente, come accennato, molti utenti hanno trovato l’app troppo essenziale e, di fatto, poco utile nella quotidianità: mancavano infatti strumenti avanzati e opzioni di personalizzazione interessanti. Solo con iOS 18 Apple ha introdotto alcuni miglioramenti, tra cui i suggerimenti contestuali, come promemoria basati sulle attività fisiche o foto scattate durante la giornata.

Nonostante questi progressi, l’app restava però confinata all’iPhone. Un aspetto non secondario, che ne limitava l’uso: non tutti hanno infatti l’abitudine di scrivere testi lunghi sullo smartphone.

Dove trovare l’app Diario

Il vero punto di svolta è arrivato con iPadOS 26 e, soprattutto, con macOS 26: per la prima volta Diario non è più un’app esclusiva di iPhone, ma si può utilizzare anche su iPad e Mac.

Il recente arrivo su macOS è stato particolarmente importante, perché ha reso l’app finalmente accessibile dal dispositivo che molti usano quotidianamente per scrivere email, documenti e appunti.

Sul Mac, infatti, Diario diventa un luogo ideale per raccogliere pensieri in modo rapido e sicuro, con la comodità di una tastiera fisica e la possibilità di scrivere testi più lunghi senza sforzo.

Come condividere il diario su iPhone, Mac e iPad

Con macOS 26, tutte le note scritte su Diario vengono sincronizzate automaticamente tra iPhone, iPad e Mac, così da poter iniziare un appunto sullo smartphone e ritrovarlo subito disponibile sugli altri dispositivi.

La sincronizzazione sicura e protetta è uno dei punti di forza dell’app: i dati restano privati, crittografati e accessibili solo con Face ID o Touch ID.

Gli utenti possono arricchire le voci dell’app Diario con foto, posizioni, promemoria e titoli automatici basati sulla data. Nonostante l’applicazione sia diventata multipiattaforma, è utile notare che alcune funzioni restano più potenti solo su iPhone, come i suggerimenti basati sulle foto o sull’attività fisica.