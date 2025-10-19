Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

In sintesi

Pinterest introduce nuovi controlli per limitare i contenuti generati con IA nel feed.

Gli utenti possono gestire le preferenze nelle impostazioni dell’app, limitando il numero di AI Slop.

Pinterest ha deciso di intervenire dopo le numerose critiche sull’invasione dei cosiddetti “AI slop” nei feed degli utenti, ossia immagini e contenuti generati dall’intelligenza artificiale che spesso non rispecchiano lo stile autentico e ispirazionale che ci si aspetterebbe da questa piattaforma. Per ridare agli utenti un’esperienza più genuina, l’azienda ha così introdotto nuovi strumenti per limitare la quantità di contenuti creati con l’IA.

Cosa vuol dire AI Slop e perché non a tutti piacciono

“AI slop” è un termine che indica un contenuto di bassa qualità generato con l’intelligenza artificiale. Anche su Pinterest con questo nome ci si riferisce quindi a immagini generate automaticamente, che però ormai sono spesso indistinguibili da quelle reali.

Anche se in molti casi le immagini generate con la IA risultano accattivanti, non tutti gli utenti apprezzano questa tendenza. Molti, anzi, lamentano un calo della qualità e dell’originalità dei contenuti, con la sensazione che l’IA stia “omologando” la creatività.

Per rispondere a queste proteste della community, Pinterest ha introdotto etichette più visibili per distinguere i contenuti generati dall’IA e, come accennato, anche un sistema di filtri per limitarne la presenza nel feed.

Come togliere gli AI Slop dal feed di Pinterest

Come limitare la visualizzazione degli AI Slops nel feed, quindi? All’interno del menu “Impostazioni” dell’app, nella sezione “Affina i tuoi suggerimenti”, gli utenti possono ora scegliere di ridurre la presenza di immagini generate con l’IA in categorie specifiche come bellezza, moda, arte e arredamento.

In futuro saranno aggiunte altre aree, in base ai feedback della community. Inoltre, se un Pin non è di gradimento perché generato artificialmente, è possibile segnalarlo toccando il menu con i tre puntini e scegliendo la voce più appropriata.

La funzione è attualmente attivabile tramite l’app di Pinterest su web o Android, con iOS in arrivo nelle prossime settimane.

Pinterest è già stato rovinato dalla IA?

Pinterest è già stato rovinato dai contenuti generati con la IA? Se lo sono chiesti in diversi, e il dibattito è aperto. Con oltre la metà dei contenuti online ormai generati dall’intelligenza artificiale, anche Pinterest ha dovuto necessariamente confrontarsi con un flusso sempre crescente di immagini non originali.

L’azienda cita studi secondo cui circa il 57% dei materiali presenti sul web è frutto di strumenti generativi. Tuttavia, se da un lato questi contenuti permettono di ampliare la varietà di idee, dall’altro rischiano di allontanare gli utenti che cercano ispirazioni autentiche, artigianali o artistiche.

Eliminare completamente l’IA dal feed è però quasi impossibile: le tecnologie generative sono sempre più sofisticate e difficili da distinguere dai contenuti reali. Per questo, Pinterest ha scelto una via di mezzo, offrendo agli utenti il controllo diretto sul livello di contenuti AI da visualizzare, ma senza rinunciare completamente all’innovazione tecnologica.