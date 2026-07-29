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Gli abbonamenti su iPhone possono rinnovarsi anche se non li usi più. Ecco dove controllarli e come bloccare nuovi addebiti prima della scadenza.

Un abbonamento attivato da iPhone può continuare a rinnovarsi anche quando il servizio non viene più utilizzato. Per evitare ulteriori addebiti è quindi necessario intervenire prima della data prevista per il rinnovo. Dalle impostazioni del dispositivo si può annullare la sottoscrizione e, quando il servizio lo consente, cambiare piano o riattivare un abbonamento scaduto.

La procedura riguarda esclusivamente i servizi acquistati tramite Apple e associati all’account in uso. Se il pagamento è gestito da un’azienda esterna, la disdetta dovrà essere effettuata sul sito del fornitore o rivolgendosi alla sua assistenza.

Come annullare un abbonamento su iPhone

Per controllare gli abbonamenti attivi bisogna aprire l’app Impostazioni di iPhone e toccare il proprio nome, visibile nella parte superiore dello schermo. Da qui si può entrare nella sezione Abbonamenti, dove sono raccolti i servizi associati all’account.

Dopo aver selezionato quello che si desidera interrompere, è sufficiente toccare Annulla abbonamento. Il pulsante può trovarsi nella parte inferiore della pagina, quindi potrebbe essere necessario scorrere la schermata. Se il comando non compare oppure è già indicata in rosso una data di scadenza, significa che il rinnovo automatico è stato disattivato.

L’annullamento non determina necessariamente la perdita immediata dell’accesso. Se il periodo in corso è già stato pagato, il servizio può rimanere disponibile fino alla data indicata. Una volta raggiunta la scadenza, però, non verranno effettuati nuovi addebiti.

Come modificare o riattivare un abbonamento

Dalla stessa sezione si può intervenire anche su un piano ancora attivo. Quando il servizio mette a disposizione formule differenti, basta aprire la relativa scheda e scegliere un’opzione diversa da quella attualmente utilizzata.

Gli abbonamenti terminati rimangono invece visibili tra quelli non più attivi. Se il servizio è ancora disponibile, è possibile selezionarlo e toccare Rinnova. Prima della conferma vengono mostrate le nuove condizioni applicate.

Gli abbonamenti scaduti non possono essere eliminati manualmente dalla cronologia. La loro presenza, tuttavia, non significa che siano ancora a pagamento. Se risultano inattivi, non possono generare nuovi rinnovi.

Come evitare addebiti dopo una prova gratuita

Le prove gratuite richiedono particolare attenzione, perché alla fine del periodo promozionale possono trasformarsi automaticamente in abbonamenti a pagamento. Apple consiglia di annullarle almeno 24 ore prima della scadenza quando non si intende proseguire.

Prima di confermare l’annullamento è opportuno leggere le informazioni riportate nella scheda del servizio. In alcuni casi l’accesso può terminare immediatamente, mentre in altri rimane disponibile fino alla conclusione del periodo previsto.

Cosa fare se l’abbonamento non compare

Quando un servizio non è presente nella sezione Abbonamenti, il primo controllo da effettuare riguarda l’account utilizzato per l’acquisto. Cercando nella posta elettronica una ricevuta o una fattura Apple si può verificare quale Apple Account è stato addebitato.

Se il documento riporta l’account di un familiare, dovrà essere quella persona a procedere con l’annullamento. Un abbonamento intestato a un altro componente del gruppo “In famiglia” non può essere cancellato dal proprio profilo.

L’assenza di una ricevuta Apple può invece indicare che il pagamento è gestito direttamente dal fornitore del servizio o dall’operatore telefonico. In questo caso bisogna controllare l’estratto conto e rivolgersi alla società indicata nell’addebito. La Cronologia acquisti di App Store può inoltre aiutare a ricostruire i pagamenti effettuati tramite Apple e a verificare quali servizi risultano ancora attivi.