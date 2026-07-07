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WhatsApp non si aggiorna o mostra un errore? Ecco come installare l’ultima versione su Android e iPhone senza mettere a rischio chat e contenuti.

Aggiornare WhatsApp è fondamentale per ridurre i rischi legati alla sicurezza e accedere alle novità introdotte progressivamente nell’app. L’operazione richiede soltanto pochi minuti, ma prima di procedere è opportuno controllare la connessione a Internet e verificare di avere una copia di sicurezza aggiornata delle conversazioni.

Perché aggiornare WhatsApp?

Le nuove versioni di WhatsApp possono introdurre funzioni aggiuntive e correggere i malfunzionamenti riscontrati nelle release precedenti. Utilizzare un’app non aggiornata può inoltre creare difficoltà durante la registrazione del numero di telefono, una procedura per la quale WhatsApp richiede l’ultima versione disponibile.

Gli aggiornamenti automatici possono essere gestiti attraverso le impostazioni del dispositivo o dello store digitale. Per disattivare la funzione bisogna accedere alle impostazioni di WhatsApp, aprire la sezione “Aggiornamenti app” e spegnere l’opzione dedicata. Dalla stessa schermata è possibile attivare una notifica che segnala la disponibilità di una nuova versione.

Come aggiornare WhatsApp su Android

Per aggiornare WhatsApp su Android occorre utilizzare Google Play Store. Dopo aver aperto lo store, bisogna cercare “WhatsApp Messenger” e accedere alla pagina dell’applicazione. Se è disponibile una versione più recente, comparirà il pulsante “Aggiorna”. A quel punto sarà sufficiente toccarlo e attendere il completamento del download e dell’installazione.

La stessa operazione può essere eseguita dalla sezione dedicata alla gestione delle applicazioni. All’interno di Play Store bisogna toccare l’icona del profilo, entrare in “Gestisci app e dispositivo” e selezionare “Gestisci”. Lo store mostrerà le applicazioni per le quali è disponibile un aggiornamento.

Prima di procedere è consigliabile utilizzare una connessione stabile. In alcuni casi, al termine dell’installazione, potrebbe essere necessario riavviare il telefono oppure accettare le nuove autorizzazioni richieste dall’app.

Come aggiornare WhatsApp su iPhone

Su iPhone, gli aggiornamenti di WhatsApp vengono distribuiti tramite App Store. È sufficiente aprire lo store digitale, cercare “WhatsApp Messenger”, accedere alla relativa scheda e toccare “Aggiorna”, quando il comando è disponibile.

Chi preferisce non intervenire manualmente può attivare gli aggiornamenti automatici dalle impostazioni del dispositivo o di App Store. La disponibilità delle nuove versioni può comunque variare in alcune aree geografiche a causa delle normative locali.

Impossibile aggiornare WhatsApp: come risolvere?

Su Android e iPhone, il mancato aggiornamento può dipendere dallo spazio di archiviazione insufficiente, dall’incompatibilità del dispositivo, dalla mancata disponibilità dell’app nel proprio Paese, da un errore temporaneo o da problemi di rete.

Quando la memoria è quasi piena, WhatsApp consiglia di liberare spazio e cancellare la cache di Google Play Store dalle impostazioni del telefono. Durante l’installazione o l’aggiornamento è inoltre opportuno avere almeno 1 GB di spazio libero.

Prima di cancellare i dati relativi a WhatsApp è indispensabile effettuare il backup delle chat e dei contenuti multimediali. Dopo l’eliminazione, immagini, video, documenti e messaggi vocali potrebbero infatti non essere più disponibili.

Se Play Store segnala che WhatsApp non è disponibile nell’area geografica e le procedure di assistenza di Google non risolvono il problema, l’applicazione può essere scaricata in formato APK dalla pagina ufficiale indicata da WhatsApp.

Occorre collegarsi al sito ufficiale, selezionare “Scarica” e poi scegliere l’opzione “Scarica WhatsApp direttamente”. Android chiederà quindi di autorizzare l’installazione dei file provenienti dalla fonte utilizzata.