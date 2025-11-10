Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shuttestock

In sintesi

L’azienda cinese Xpeng presenta IRON, un robot umanoide con AI e struttura interna ispirata al corpo umano, capace di movimenti estremamente realistici.

Il prototipo è stato tagliato sul palco per dimostrare che dentro non c’era una persona, confermandone l’avanzata tecnologia.

È sicuramente capitato a tutti almeno una volta di vedere uno di quei video con robot dall’aspetto umanoide che camminano a scatti, cadono o si muovono in modo buffo e innaturale. Ma qualcosa sta cambiando. Durante una recente presentazione, il produttore cinese ha mostrato un prototipo che ha lasciato tutti a bocca aperta per la fluidità e il realismo dei movimenti. Il suo nome è IRON e il merito del suo realismo è della combinazione di intelligenza artificiale, design biomeccanico e materiali innovativi.

Come è fatto il robot umanoide IRON, che si muove come una persona vera

A realizzare questo robot è stata Xpeng, azienda cinese nota nel settore dei veicoli elettrici e oggi protagonista anche nella robotica avanzata. IRON è il suo primo robot umanoide progettato per lavorare al fianco delle persone grazie a un sistema di intelligenza artificiale proprietario che interpreta gli input visivi e reagisce fisicamente in tempo reale, senza la necessità di tradurre ciò che vede in linguaggio.

Il robot ha una spina dorsale flessibile, articolazioni avanzate e muscoli artificiali che gli consentono di muoversi con grazia ed equilibrio. È dotato di 82 gradi di libertà, di cui 22 per ogni mano, che gli permettono di gesticolare e compiere movimenti complessi con precisione.

A supportarlo ci sono tre chip AI personalizzati con una potenza complessiva di 2.250 trilioni di operazioni al secondo: è una cifra impressionante, che lo colloca tra i robot più potenti mai realizzati fino a oggi.

Perché il robot umanoide è stato tagliato a metà sul palco?

Il 5 novembre 2025, durante l’AI Day di Xpeng a Guangzhou, in Cina, il CEO He Xiaopeng e il suo team hanno presentato IRON davanti al pubblico.

I movimenti del robot erano così realistici che molti spettatori hanno pensato che potesse esserci una persona nascosta all’interno. Per dissipare ogni dubbio, i rappresentanti dell’azienda hanno deciso di aprire il robot sul palco, mostrando la complessa struttura interna e confermando che non c’era alcun trucco.

All’interno, IRON nasconde un sistema di endoscheletro bionico che replica le funzioni del corpo umano, con componenti flessibili che simulano l’elasticità di muscoli e tendini. La dimostrazione ha evidenziato quanto la tecnologia di Xpeng sia avanzata nel campo della “AI fisica”, dove intelligenza artificiale e meccanica si fondono per creare macchine capaci di muoversi come esseri umani.

In cosa il robot IRON è diverso dagli altri prototipi

A rendere IRON unico e diverso da altri prototipi è il suo design born from within, ovvero “nato dall’interno”. Questa filosofia progettuale parte dalla struttura interna del corpo umano per ricreare dall’interno verso l’esterno, appunto, una macchina che sembri davvero viva.

Il robot è dotato di un endoscheletro e muscoli bionici in grado di adattarsi a diverse corporature e di una pelle sintetica a copertura totale, pensata per rendere il contatto più naturale e realistico.

IRON è anche il primo robot umanoide al mondo alimentato da una batteria allo stato solido, che è più sicura delle comuni batterie agli ioni di litio perché utilizza materiali non infiammabili.

Quando il robot umanoide IRON sarà messo in vendita?

«La prossima generazione avrà ossa molto flessibili, muscoli bionici solidi e pelle morbida», ha spiegato He Xiaopeng durante la presentazione. «Speriamo che possa avere altezza e proporzioni simili a quelle umane. In futuro, i robot saranno compagni di vita e colleghi. Come per le auto, si potranno scegliere colori, aspetto o persino il sesso e l’abbigliamento del robot in base alle proprie esigenze».

Per ora, IRON non sarà destinato all’uso domestico: è stato pensando per supportare i lavoratori umani in determinati ambienti professionali. Xpeng prevede di introdurlo dal 2026 in ambienti commerciali, come negozi, showroom e uffici, dove potrà assistere i visitatori e interagire con le persone.