Al Future Investment Initiative di Riyadh Google e Magic Leap presentano il prototipo di occhiali Android XR: realtà aumentata, microLED e AI in un design leggero

In sintesi

Google e Magic Leap hanno esteso la loro collaborazione per creare una piattaforma aperta basata su Android XR.

Le due aziende hanno presentato il primo prototipo di occhiali smart che combina ottiche avanzate, AI e microLED per un’esperienza AR fluida e realistica.

Google e Magic Leap estendono di tre anni l’accordo siglato nel 2024 e si preparano a scrivere insieme una nuova pagina nel grande libro della realtà aumentata. In occasione del Future Investment Initiative di Riyadh che si è svolto a fine ottobre 2025, infatti, le due aziende – la prima leader nelle tecnologie AI e la seconda pioniera in ambito ottico – hanno presentato il loro primo prototipo di occhiali basati su Android XR. Il progetto rappresenta un passo decisivo verso la fusione tra mondo reale e digitale, con l’obiettivo di rendere l’esperienza immersiva accessibile e naturale per tutti.

Quali sono gli obiettivi della collaborazione tra Google e Magic Leap

Dopo oltre quindici anni di ricerca e sviluppo nel campo della realtà aumentata, Magic Leap ha scelto di evolvere da produttore di hardware a partner tecnologico per aziende che desiderano entrare nel mercato AR.

Grazie alla sua esperienza nella progettazione ottica e nell’integrazione hardware, l’azienda può infatti offrire competenze cruciali per la realizzazione di occhiali smart leggeri, funzionali e pronti per la produzione su larga scala. Da qui la collaborazione con il colosso di Mountain View.

Con l’estensione triennale del loro accordo, Google e Magic Leap si impegnano a costruire insieme una piattaforma aperta che consenta a diversi produttori di sviluppare nuovi dispositivi basati su Android XR. L’obiettivo è favorire la nascita di un ecosistema unico e interoperabile, capace di garantire prestazioni elevate e ampia scalabilità.

Questa strategia punta, insomma, a creare una base comune per lo sviluppo di tecnologie immersive, democratizzando l’accesso alla realtà aumentata e facilitando la diffusione di nuovi dispositivi indossabili nel mercato consumer e professionale.

Come sono gli occhiali smart presentati da Google e Magic Leap

Il prototipo degli occhiali smart di Google e Magic Leap è stato presentato sul palco di Riyadh dal CEO di Magic Leap Ross Rosenberg, dal vicepresidente Jade Meskill e da Juston Payne, Senior Director of Product Management for XR di Google. Gli occhiali, ancora in fase di concept, rappresentano la prima concretizzazione della visione condivisa tra le due aziende: un dispositivo wearable che unisce comfort, estetica e potenza tecnologica.

Il cuore del sistema è il Raxium microLED light engine, una tecnologia proprietaria di Google che permette di proiettare contenuti digitali con altissima definizione e realismo. Il display rimane quasi invisibile durante l’uso e permette di integrare elementi virtuali senza compromettere la trasparenza delle lenti. In questo modo l’esperienza visiva resta stabile e autentica, con una fusione abbastanza fluida di reale e virtuale.

I modelli mostrati al Future Investment Initiative incorporano intelligenza artificiale, microLED di nuova generazione e un design ergonomico e leggero, pensato per un utilizzo prolungato e confortevole. L’obiettivo di questa novità è superare i limiti tradizionali della realtà aumentata, rendendo gli occhiali un dispositivo realmente indossabile, funzionale e, di conseguenza realmente pronto per la diffusione di massa.

«Le competenze di Magic Leap in ottica e hardware sono state fondamentali per dare vita a questo prototipo», ha detto Shahram Izadi, vicepresidente e general manager di Google XR. «La precisione nel design dei waveguide offre una chiarezza e una stabilità visiva che oggi sono rare nella realtà aumentata, consentendo di fondere perfettamente la visione fisica e digitale».