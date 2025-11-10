Google e Magic Leap presentano i primi occhiali smart basati su Android XR
Al Future Investment Initiative di Riyadh Google e Magic Leap presentano il prototipo di occhiali Android XR: realtà aumentata, microLED e AI in un design leggero
In sintesi
- Google e Magic Leap hanno esteso la loro collaborazione per creare una piattaforma aperta basata su Android XR.
- Le due aziende hanno presentato il primo prototipo di occhiali smart che combina ottiche avanzate, AI e microLED per un’esperienza AR fluida e realistica.
Google e Magic Leap estendono di tre anni l’accordo siglato nel 2024 e si preparano a scrivere insieme una nuova pagina nel grande libro della realtà aumentata. In occasione del Future Investment Initiative di Riyadh che si è svolto a fine ottobre 2025, infatti, le due aziende – la prima leader nelle tecnologie AI e la seconda pioniera in ambito ottico – hanno presentato il loro primo prototipo di occhiali basati su Android XR. Il progetto rappresenta un passo decisivo verso la fusione tra mondo reale e digitale, con l’obiettivo di rendere l’esperienza immersiva accessibile e naturale per tutti.
Quali sono gli obiettivi della collaborazione tra Google e Magic Leap
Dopo oltre quindici anni di ricerca e sviluppo nel campo della realtà aumentata, Magic Leap ha scelto di evolvere da produttore di hardware a partner tecnologico per aziende che desiderano entrare nel mercato AR.
Grazie alla sua esperienza nella progettazione ottica e nell’integrazione hardware, l’azienda può infatti offrire competenze cruciali per la realizzazione di occhiali smart leggeri, funzionali e pronti per la produzione su larga scala. Da qui la collaborazione con il colosso di Mountain View.
Con l’estensione triennale del loro accordo, Google e Magic Leap si impegnano a costruire insieme una piattaforma aperta che consenta a diversi produttori di sviluppare nuovi dispositivi basati su Android XR. L’obiettivo è favorire la nascita di un ecosistema unico e interoperabile, capace di garantire prestazioni elevate e ampia scalabilità.
Questa strategia punta, insomma, a creare una base comune per lo sviluppo di tecnologie immersive, democratizzando l’accesso alla realtà aumentata e facilitando la diffusione di nuovi dispositivi indossabili nel mercato consumer e professionale.
Come sono gli occhiali smart presentati da Google e Magic Leap
Il prototipo degli occhiali smart di Google e Magic Leap è stato presentato sul palco di Riyadh dal CEO di Magic Leap Ross Rosenberg, dal vicepresidente Jade Meskill e da Juston Payne, Senior Director of Product Management for XR di Google. Gli occhiali, ancora in fase di concept, rappresentano la prima concretizzazione della visione condivisa tra le due aziende: un dispositivo wearable che unisce comfort, estetica e potenza tecnologica.
Il cuore del sistema è il Raxium microLED light engine, una tecnologia proprietaria di Google che permette di proiettare contenuti digitali con altissima definizione e realismo. Il display rimane quasi invisibile durante l’uso e permette di integrare elementi virtuali senza compromettere la trasparenza delle lenti. In questo modo l’esperienza visiva resta stabile e autentica, con una fusione abbastanza fluida di reale e virtuale.
I modelli mostrati al Future Investment Initiative incorporano intelligenza artificiale, microLED di nuova generazione e un design ergonomico e leggero, pensato per un utilizzo prolungato e confortevole. L’obiettivo di questa novità è superare i limiti tradizionali della realtà aumentata, rendendo gli occhiali un dispositivo realmente indossabile, funzionale e, di conseguenza realmente pronto per la diffusione di massa.
«Le competenze di Magic Leap in ottica e hardware sono state fondamentali per dare vita a questo prototipo», ha detto Shahram Izadi, vicepresidente e general manager di Google XR. «La precisione nel design dei waveguide offre una chiarezza e una stabilità visiva che oggi sono rare nella realtà aumentata, consentendo di fondere perfettamente la visione fisica e digitale».