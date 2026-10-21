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Il Pacifico sta cambiando colore e la NASA osserva un fenomeno legato a El Niño 2026, con conseguenze per gli ecosistemi marini e la pesca

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Le osservazioni del satellite PACE mostrano che durante il forte El Niño del 2026 il Pacifico equatoriale diventa più blu, mentre diminuisce il fitoplancton.

Il fenomeno riduce l’apporto di nutrienti e può ripercuotersi sulla catena alimentare marina, sulla pesca e sui prezzi del pesce lungo le coste sudamericane.

Le previsioni indicano un El Niño potenzialmente da record; dopo il picco, atteso intorno a dicembre, il fitoplancton potrebbe tornare a crescere.

È al centro delle discussioni climatiche e globali quotidiane, El Niño. Questo fenomeno sta cambiando il meteo, le abitudini e molto altro ancora. E, fra questo “molto altro ancora”, c’è anche il colore del mare: attualmente, infatti, dallo spazio è visibile un segno inequivocabile.

Lungo l’equatore le sfumature dell’Oceano stanno mutando: il verde che lo attraversava si sta ritirando e cede il posto a un blu carico, da cartolina estiva. Bello? Niente affatto: per gli oceanografi quella tinta così invitante è un campanello d’allarme. Segnala acque sempre più povere di vita, in un anno in cui il fenomeno ha già riscritto i record di temperatura.

Cosa ha visto il satellite PACE nel Pacifico?

Le mappe diffuse dalla NASA a metà ottobre riguardano il Pacifico equatoriale. Legano quel cambio di tinta al calo del fitoplancton, in un El Niño che i centri meteorologici collocano tra i più intensi mai osservati.

A registrare il cambiamento è l’Ocean Color Instrument del satellite PACE, in orbita dal febbraio 2024. Lo strumento osserva l’oceano su centinaia di lunghezze d’onda e segue le variazioni del fitoplancton quasi in tempo reale.

Il confronto tra il 2025 e il 2026 mostra che la fascia verdastra distesa lungo l’equatore, dall’America Latina al Sud-est asiatico, ha perso consistenza soprattutto nel settore centrale e occidentale del bacino.

Perché il fitoplancton diminuisce durante El Niño?

Ovviamente, il cambiamento di colore ha una spiegazione. Nel Pacifico, il fitoplancton è ricco di clorofilla, responsabile della tinta verde. Questi microrganismi prosperano nelle acque fresche alimentate dalla risalita di nutrienti dal fondo e sostengono l’intera rete alimentare marina.

Durante El Niño gli alisei perdono forza, lo strato superficiale caldo si ispessisce e quella risalita rallenta: così, con meno cibo il fitoplancton si riduce e l’oceano riflette una luce più blu. Il processo del 2026 è partito a gennaio, quando i satelliti hanno individuato vicino alla Micronesia un’onda di Kelvin, un impulso di acqua calda che attraversa il Pacifico da ovest a est.

Ad aprile il calore aveva raggiunto il settore orientale, alzando il livello del mare di 30-40 centimetri in alcune aree. Anche le osservazioni sul campo mostrano quanto queste comunità risentano del fenomeno: uno studio pubblicato su Plants ha documentato come, durante El Niño 2023-2024, le acque calde e povere di nutrienti al largo del Messico abbiano inciso sulla produzione e sulla composizione del fitoplancton.

Il colore degli oceani era già cambiato negli anni passati

Va detto che il colore del mare era già finito sotto la lente dei ricercatori, con segnali poco rassicuranti. Il calo del fitoplancton, come accennavamo, si propaga lungo la catena alimentare: krill, zooplancton e molluschi filtratori trovano meno nutrimento, e con loro pesci, uccelli marini e mammiferi.

Lungo la costa pacifica dell’America Latina i pescherecci rientrano con le reti semivuote, con ricadute sui prezzi del pesce anche lontano da lì. Ciò significa che è tutto perduto e apocalittico? Non proprio: la scienza afferma che dopo un El Niño può arrivare una ripresa. Nel frattempo bisogna osservare le evoluzioni: il picco del fenomeno è atteso intorno a dicembre, e il colore dell’oceano sarà uno degli indicatori da seguire per capire quando la morsa comincerà ad allentarsi.