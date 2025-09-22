123RF

Com’è nata la vita sulla Terra? Sappiamo che la formazione di molecole complesse, alla base della vita come oggi la conosciamo, richiede alcuni requisiti fondamentali, tra cui l’acqua e la presenza di elementi volatili essenziali. Secondo un nuovo studio, tuttavia, la Terra delle origini non avrebbe posseduto tali peculiarità. Ecco emergere dunque una nuova e curiosa teoria sulla nascita della vita sul nostro pianeta: per gli scienziati, tutto avrebbe preso il via da una collisione con un altro corpo celeste.

La Terra era un pianeta inospitale: la nuova teoria

Secondo gli esperti dell’Università di Berna, in Svizzera, la Terra delle origini sarebbe stata molto diversa da come la conosciamo: a causa della sua vicinanza al Sole, avrebbe perso tutti gli elementi volatili (come l’idrogeno, il carbonio e lo zolfo) essenziali per dare vita a molecole complesse. Sarebbe dunque stato un pianeta inospitale e molto arido, ostile a qualsiasi forma di vita. Questa ipotesi arriva dallo studio di alcuni campioni terrestri e di frammenti di meteoriti, nel corso del quale è stato misurato il decadimento radioattivo degli isotopi del manganese-53 e del cromo-53.

Le analisi hanno mostrato il momento esatto in cui il pianeta ha smesso di scambiare materia con l’universo circostante e ha fissato sul suolo gli elementi chimici che ha poi conservato fino a oggi. Ebbene, questo momento è stato fissato in 3 milioni di anni dopo la nascita del Sistema Solare: questo significa che inizialmente la Terra (che avrebbe circa 4,5 milioni di anni) avrebbe perso gran parte dei suoi elementi volatili. Lo studio ha anche rivelato che il rapporto manganese/cromo del nostro pianeta primordiale era molto basso, indicando probabilmente che la proto-Terra era estremamente calda e inospitale per la vita.

Le ipotesi sulla nascita della vita sulla Terra

Se la proto-Terra non aveva le condizioni ideali per originare la vita, come sono nate le prime molecole complesse sul nostro pianeta? Il team svizzero, guidato dal professor Pascal Kruttasch, ha sviluppato una nuova teoria estremamente interessante. È possibile che la proto-Terra, nel corso della sua “infanzia”, si sia scontrata con un altro pianeta delle dimensioni di Marte, che gli esperti hanno soprannominato Theia. Invece di esserne distrutta, avrebbe incorporato la massa del corpo celeste e si sarebbe trasformata nella Terra che oggi conosciamo.

Ma gli scienziati si sono spinti oltre: la collisione con Theia sarebbe stata persino responsabile della nascita della vita sul nostro pianeta. Senza questo scontro, l’acqua e gli altri elementi volatili essenziali alla formazione di molecole complesse avrebbero potuto non apparire mai sulla Terra. Secondo questa teoria, Theia avrebbe avuto origine nella periferia del nostro Sistema Solare, una regione in grado di produrre corpi rocciosi ricchi di acqua e di elementi chimici leggerissimi. Lo scontro con la proto-Terra avrebbe fornito al nostro pianeta la straordinaria (e per certi versi bizzarra) composizione chimica che ha consentito lo sviluppo della vita.

“Grazie ai nostri risultati, sappiamo che la proto-Terra era inizialmente un pianeta roccioso e arido. Si può quindi supporre che sia stata solo la collisione con Theia a portare elementi volatili sulla Terra e a rendere possibile la vita” – ha dichiarato il dottor Kruttasch, autore principale dello studio pubblicato su Science Advances.