Se avverrà il collasso della calotta glaciale antartica occidentale potrebbe innalzarsi il livello del mare fino a 3 metri: lo scenario è di coste sott’acqua e città sommerse

La calotta glaciale antartica occidentale è al centro di un allarme scientifico che non riguarda solo il continente bianco, ma il destino di città costiere e intere comunità umane sparse in tutto il mondo. Secondo diversi studi internazionali, il suo progressivo indebolimento potrebbe condurre a un collasso catastrofico, con un conseguente innalzamento del livello del mare di 3 metri. Si tratta di una prospettiva che, se confermata, avrebbe effetti irreversibili e globali, segnando una delle crisi climatiche più gravi della nostra epoca.

Un gigante di ghiaccio sull’orlo del collasso

La calotta glaciale che si estende nell’Antartide occidentale è una delle più vaste masse di ghiaccio della Terra e custodisce una quantità immensa di acqua dolce. Gli scienziati avvertono che l’accumulo di anidride carbonica in atmosfera e il riscaldamento degli oceani stanno accelerando lo scioglimento dei ghiacci in Antartide, rendendo più fragili le piattaforme galleggianti che agiscono da barriera naturale.

La perdita di questi ghiacci di supporto potrebbe aprire la strada a un collasso irreversibile della calotta, con un effetto domino che si rifletterebbe sugli equilibri climatici e marini su scala planetaria.

L’elemento più inquietante è che i segni di cambiamento sono già visibili: crepe, distacchi e arretramenti della linea di ancoraggio del ghiaccio non sono più fenomeni sporadici, ma tendenze documentate. Ogni frazione di grado in più di riscaldamento globale riduce le probabilità di stabilità e aumenta la possibilità di un crollo.

Le conseguenze per il livello del mare

Il rischio più immediato di un collasso riguarda l’innalzamento del livello del mare di 3 metri, una cifra che, nella pratica, significa la scomparsa di intere zone costiere. Da Venezia a Rotterdam, passando per Londra e New Orleans, le mappe prodotte da strumenti come il Coastal Risk Screening Tool mostrano che le aree destinate a finire sott’acqua sono numerose. Non si tratta soltanto di quartieri vicino alle spiagge: in alcuni casi l’acqua potrebbe penetrare nell’entroterra per chilometri, sommergendo città, terreni agricoli e infrastrutture.

La prospettiva di città sommerse non è più uno scenario da fantascienza, ma un rischio calcolato. E ciò che rende questo fenomeno particolarmente grave è la sua irreversibilità: una volta che la calotta glaciale occidentale dovesse collassare, non esisterebbero mezzi per riportarla indietro.

Un ecosistema in pericolo

Le conseguenze non riguardano solo gli esseri umani. La perdita del ghiaccio marino influisce direttamente sugli ecosistemi dell’oceano antartico. Gli studiosi hanno osservato come i pinguini imperatori abbiano già subito gravi perdite a causa della rottura precoce del ghiaccio su cui allevano i pulcini. Senza un habitat stabile, intere colonie rischiano l’estinzione.

La crisi ambientale che minaccia la fauna antartica è un segnale evidente di quanto il cambiamento climatico stia già alterando in profondità la vita del cosiddetto continente bianco.

Allo stesso tempo, la riduzione della copertura glaciale modifica la capacità dell’oceano di riflettere la radiazione solare, aumentando il calore trattenuto e innescando un circolo vizioso che accelera ulteriormente lo scioglimento dei ghiacci in Antartide.

La necessità di agire subito

Gli scienziati insistono su un punto: l’unico modo per ridurre il rischio di un collasso catastrofico è limitare drasticamente le emissioni di gas serra. Mantenere il riscaldamento globale vicino a 1,5 gradi Celsius significa guadagnare tempo prezioso per rallentare la perdita di ghiaccio e contenere le conseguenze più estreme.

Governare una simile crisi non è semplice, ma la consapevolezza scientifica è chiara: senza una riduzione delle emissioni di CO2, l’Antartide potrebbe trasformarsi da scudo climatico a detonatore di una catastrofe planetaria. La posta in gioco non è soltanto la sopravvivenza di un ecosistema remoto, ma il futuro stesso delle città costiere e la sicurezza di centinaia di milioni di persone che vivono vicino al mare.