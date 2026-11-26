Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Cosa significa davvero coesistere con l'orso? Scopri il modello delle Comunità a misura d'orso nell'Appennino centrale tra prevenzione, dialogo e tutela

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Nel mondo esistono otto specie di orsi e la maggior parte è vulnerabile o a rischio estinzione, soprattutto per la perdita di habitat e la sovrapposizione con le attività umane. La coesistenza smette così di essere una scelta ideale per diventare una necessità.

È il tema al centro della 29esima conferenza dell’Iba (International association for bear research and management), tenutasi a Pescasseroli, nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Come racconta LifeGate, l’Appennino centrale è oggi un laboratorio partecipativo osservato da esperti di tutto il mondo.

Si tratta, quindi, di un tema quanto mai attuale e strettamente legato anche all’Italia e a una zona del Paese che rappresenta un vero e proprio esempio da seguire per quanto riguarda la tutela ambientale e della fauna locale. Ecco i dettagli.

Coesistenza non significa assenza di conflitto

Immaginare una convivenza con la fauna selvatica priva di attriti è un’utopia, soprattutto in determinati contesti. Il conflitto cambia volto a seconda di chi lo vive: perdita di bestiame o raccolti per gli allevatori, sicurezza quotidiana per i residenti, mortalità degli animali per i ricercatori.

Spesso, infatti, lo scontro reale è tra persone con interessi diversi. Coesistere significa contenere queste tensioni entro limiti accettabili per tutte le parti, umane e non umane, lavorando sulla prevenzione prima che i danni compromettano la fiducia.

Il modello delle Comunità a misura d’orso

Nell’Appennino centrale questo approccio prende forma nelle Comunità a misura d’orso (Bear-smart communities), nate nel 2015 a Pettorano sul Gizio su ispirazione canadese per proteggere l’orso bruno marsicano.

Grazie al progetto europeo LIFE Bear-Smart Corridors, le comunità appenniniche sono oggi sedici, affiancate da due in Grecia. Al centro ci sono comitati locali in cui cittadini, amministratori, agricoltori e operatori turistici costruiscono soluzioni condivise.

I numeri confermano l’efficacia della prevenzione: oltre 700 dispositivi distribuiti tra recinzioni elettrificate e pollai protetti, più di 150 cassonetti anti-orso e 82 chilometri di filo spinato abbandonato rimossi. Contano però anche le abitudini quotidiane, come la raccolta collettiva della frutta matura nei giardini e l’educazione dei turisti.

Con le giuste contromisure, quindi, è possibile proteggere l’habitat dell’orso, creando una coeasistenza possibile, che permette alle comunità locali di vivere in tranquillità e agli orsi di poter ridurre i rischi legati alla sopravvivenza.

Daniela D’Amico, responsabile della comunicazione del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha commentato:

"Le Comunità a misura d’orso sono lo strumento con cui lavorare con le persone. La coesistenza è una parte fondamentale della conservazione, e non può prescindere dalle persone, dalle comunità che vivono i territori, che sono il cuore".

Serena Frau, responsabile di progetto e dei rapporti con le comunità locali e gli stakeholder dell’associazione Salviamo l’Orso, ha aggiunto: