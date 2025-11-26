Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il CMF Phone 2 Pro è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy della fascia medio bassa del mercato con un rapporto qualità/prezzo al top

In sintesi

CMF Phone 2 Pro in offerta Black Friday su Amazon a 209 euro, nuovo minimo storico, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi e spedizione diretta Amazon.

Scheda tecnica di alto livello per la fascia economica: display AMOLED 6,77", Dimensity 7300 Pro, tripla fotocamera (50+50+8 MP), batteria da 5.000 mAh e Android 15 con 3 major update.

Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è spazio anche per il CMF Phone 2 Pro, uno degli smartphone più interessanti del momento per gli utenti alla ricerca di un modello economico ma di buona qualità, in grado di sorprendere per prestazioni.

Grazie alla promo in corso, infatti, lo smartphone del brand di Nothing è ora acquistabile al prezzo scontato di 209 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

CMF Phone 2 Pro 128GB – Smartphone 5G con Fotocamera da 50MP e Zoom 20x, Display AMOLED FHD+ 6,77" a 120Hz, Batteria da 5000mAh e Nothing OS 3.2 – Verde chiaro

CMF Phone 2 Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica del CMF Phone 2 Pro può contare su un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 Pro che viene supportato da 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 33 W.

Lo smartphone presenta una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x, e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con 3 major update. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la connettività Dual SIM. Lo smartphone è certificato IP54.

Il CMF Phone 2 Pro è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di qualità, in grado di offrire ottime prestazioni generali nell’uso di tutti i giorni ma con un prezzo tutto sommato contenuto, grazie all’offerta in corso su Amazon.

CMF Phone 2 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il CMF Phone 2 Pro con un prezzo di 209 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile ora al prezzo minimo storico sullo store. L’offerta, valida solo per un breve periodo, è accessibile tramite il box qui di sotto.

